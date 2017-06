Tenk at man ikke får lov til å handle alkohol etter kl. 18:00 på lørdager.

Det var en krevende avgjørelse å flytte til Bergen. Selv om det finnes en omfattende velferdsstat og mange andre fordeler ved å bo her, er språk og klima noen av utfordringene man må bli vant til.

Jeg kommer fra Brasil og flyttet til Bergen for syv måneder siden. Jeg traff mannen min på jobb her, og jeg begynte å lære norsk omtrent ett år før vi giftet oss. Jeg visste at språk sannsynligvis skulle være noe av det viktigste for å engasjere meg i det nye samfunnet og finne en ny jobb. Derfor satset jeg for fullt på å lære norsk, og jeg kan si at jeg har fått gode resultater av det.

Først gikk jeg på et norskkurs ved Nygård Skole, som er en skole for voksenopplæring. Tre måneder senere fikk jeg plass på norskkurs ved Universitetet i Bergen gjennom opptakseksamen. Jeg ble kjempeglad og leste norsk om lag syv timer hver dag.

Jeg søkte på mange jobber og fikk mange «nei». Det var veldig skuffende, men jeg hadde fortsatt håp. Etter noen jobbintervjuer ble jeg endelig innkalt til å jobbe som agent assistant i sommer ved cruiseskipene som kommer til Bergen i høysesongen. Jeg er styrmann og jobbet offshore i fem år, så det har vært spennende å se hvordan det fungerer i et annet område som er litt annerledes enn jeg var vant til.

Det har ikke vært enkelt. Jeg gjør mange feil, men selv om det høres pinlig ut, gir jeg meg ikke. Jeg bare ler av feilene mine og rister på hodet.

Norge er et land som tilbyr gode muligheter til dem som har lyst til å oppnå noe i livet. Jeg ble veldig oppmuntret av min lærer på universitetet til å søke videre utdanning, og jeg fulgte rådene hennes. Jeg har nettopp fått plass på et masterprogram ved Høgskulen på Vestlandet og gleder meg veldig til å begynne med det. Dessuten har jeg vært veldig velkommen blant familien og venner. De har vært veldig snille og tålmodige mot meg, jeg setter så stor pris på det. Det gjør livet mye lettere når man har noen til å muntre seg opp.

Mange spør meg hva som er de største forskjellene mellom Recife (byen jeg kommer fra i Brasil) og Bergen. En av dem er selvfølgelig klimaet. Kulde er greit så lenge man kler godt på seg, men at det regner nesten hver dag er kjedelig. I Recife skinner solen fra januar til desember, og når det regner, holder vi oss hjemme. Her kan vi ikke vente på at regnet skal ta slutt før vi går ut.

En ulempe ved å bo i Brasil, er at der er et ekstremt byråkratisk land. I Norge er det mye enklere å gjøre hva som helst, selv om det finnes mange merkelige regler. Som for eksempel at matbutikker bare får holde åpent en liten del på søndager, og at man ikke får lov til å handle alkohol etter kl. 18:00 på lørdager.

Jeg angrer ikke på å ha flyttet til Bergen. Det er en nydelig by, og jeg har blitt mer og mer fascinert av den. Jeg elsker å gå på tur, se alle skipene som ligger i havnen. Folk er hyggelige, og naturen er strålende. Jeg tror jeg kommer til å leve resten av livet her, jeg håper det!