Barn er ikke dumme. De merker godt hvordan det ørlille glasset påvirker deg som forelder.

Her til lands er det ikke uvanlig å ta seg «et glass» til maten. Voksne med ansvar for barn forsvarer dette gjerne med at «det er helt vanlig».

Men er det egentlig det? Og hvor mye er «et glass»?

Er det det lille glasset som man påstår det er, eller renner det opp til en flaske? Og hvorfor i all verden virker det å være greit å drikke foran små og store barn? Er det fordi «alle andre» gjør det?

Barn er ikke dumme. De merker godt hvordan det ørlille glasset påvirker deg som forelder. Hvordan du lukter alkohol, og den ekle høye latteren din som ikke er vanlig.

De merker at oppførselen din er annerledes. At du er rar, ekkel. De vet at de må de ta ansvar for seg selv i morgen tidlig, eller enda verre, ta ansvar for mindre søsken.

De vet at de må rydde huset, så ikke naboen ser alle flaskene fra gårsdagen gjennom vinduet, og hvis det ringer på døren, må de ha en god unnskyldning på hvorfor mor eller far ikke er oppe når klokken slår tolv.

Dette er sløve foreldre som prioriterer sitt ego foran barna, og jeg har fagfolk i ryggen som støtter meg med solid statistikk. Vi er enige om at dette trygt kan kalles omsorgssvikt.

«Omsorgssvikt? Det er et sterkt ord! Det må jo være lov å kose seg?», tenker du nok nå. Jeg vet at du allerede er godt irritert over hvilke påstander jeg kommer med. Hvem er jeg til å fortelle deg, forelderen, hvordan du skal gjøre jobben din?

Vel, det er nettopp det. Du gjør ikke jobben din som forelder.

Enkelt og greit.

For foreldre skal ikke ruse seg foran barna sine. Foreldre skal være forbilder, de skal være trygge og oppegående, hele uken, hele året. De skal ikke prioriterer å drikke seg brisen eller enda verre, dritings, når helgen kommer. Barn skal ikke måtte høre på høy musikk om kveldene, og ha fremmende folk i huset, selv om du tenker at du «fortjener det».

Vi vet godt at dette forekommer. Hver sommer skjer det, hver ferie på hytten og rundt bordet i julehøytider, og i påsken. Til og med barnas dag, 17. mai, mestrer foreldre å ødelegge. Alle helgene kommer i tillegg. Tallene er garantert høye.

Tilbake står barn som ikke kan forsvare seg, fordi de er biologisk innstilt til å forsvare sine foreldre. Vi snakker lite om ettervirkningene. Om barn som er ødelagt for livet. Angst og stor redsel, redsel for at «mamma eller pappa er full når jeg kommer hjem fra skolen». Alt for stor sekk i alt for ung alder. Tyngende ansvar. Ansvar som foreldre har fraskrevet seg, og som barna sitter igjen med. Barndom som skulle være lys og enkel, men som ble tung og angstfylt.

Det begynner med et glass, men ender ofte med en flaske. Alle foreldre gjør feil innimellom, men noen kan man lett styre unna. Alkohol er en av dem.

Barnet ditt har mer rett på deg, enn en flaske. Det er noe å tenke på.