Jeg skulle så inderlig ønske at det var så enkelt.

Med jevne mellomrom kommer spørsmålet opp i mediene, som regel i forbindelse med tilgang på prøverørsbehandling, eggdonasjon eller surrogati. Denne gangen begynte det med at Oslo universitetssykehus for kort sidn endret retningslinjene for hvem som kunne få prøverørsbehandling. Den øvre aldersgrensen ble senket til 39 år, med det resultat at tilbudet til ufrivillig barnløse ble svekket.

De som støtter tiltaket er raske med å slenge ut: «Det er jo ingen menneskerett å få barn». Som ufrivillig barnløs opplever jeg slike kommentarer som veldig unødvendig. Jeg har aldri hørt om noen som bruker menneskerettighetene som argument for å få rett til behandling. Det burde være lov i dagens samfunn å ha et legitimt ønske om å få barn, uten at det trenger å være forbundet med en menneskerett. Ufrivillig barnløse fortjener respekt for at de opplever en fortvilet situasjon, samtidig som frivillig barnløse fortjener respekt for deres valg.

- Norske kvinner føder nok barn til at frivillig barnløshet er uproblematisk

Barneønsket kan føles fullstendig uoppnåelig, være altoppslukende og mange opplever det som en livskrise. Det livet man så for seg, vil aldri bli noe av. Planer man legger, går helt i oppløsning. Samtidig går verden utenfor videre, mens man selv blir tilskuer og bare kan observere at andre får familie og bygger livet sitt rundt sine kjære, mens man selv blir sittende alene igjen på sidelinja.

Jeg var selv ufrivillig barnløs i mange år. Jeg vet inderlig godt hvordan det føles å være i en slik situasjon. For på tross av dagens utvikling av bioteknologi er tilbudene til ufrivillig barnløse veldig begrenset. Den eneste muligheten man har er prøverørsforsøk, hvis man tilfredsstiller visse tester.

Jeg var helt på grensen men fikk tilbudet, og gjennomgikk tre forsøk uten positivt resultat. Noe av årsaken til problemet var dårlig eggkvalitet, og da har man ingen alternativer siden eggdonasjon ikke er lov i Norge. Dette gjør at mange føler seg tvunget til å reise til utlandet for å få behandling som ikke er tillatt i Norge. For oss var det aldri et tema, men jeg forstår at mange føler seg tvunget til å ta det steget.

Men så kommer ofte kommentaren: «Dere kan jo bare adoptere!» Og jeg skulle så inderlig ønske at det var så enkelt, at det «bare» var å adoptere. At norske myndigheter stod klar til å hjelpe par gjennom prosessen, at foreldreløse barn stod i kø for å bli adoptert til Norge. At alle barna hadde dokumentene sine i orden, at utenlandske myndigheter villig ordnet det praktiske for å sikre at prosessen foregikk på lovlig vis.

Men virkeligheten er så totalt annerledes. Hvorfor det er sånn, det begriper jeg ikke. For det er faktisk en menneskerett at barn har rett til beskyttelse og en trygg oppvekst. I Norge finnes det mange foreldre som ønsker seg barn, og rundt om i verden finnes det barn som trenger foreldre. Hvorfor fokuserer vi da hele tiden på å utvikle bioteknologien, istedenfor å jobbe for internasjonale avtaler og retningslinjer som kan trygge og utvikle internasjonal adopsjon?

Nå er jeg en lykkelig mamma. Jeg har fått en nydelig liten gullunge. Helt unik og perfekt i mine øyne. Født i et annet land, med en annen hudfarge, men allikevel helt og holdent min egen. Jeg unner virkelig alle ufrivillig barnløse å oppleve denne lykkerusen. Men vår erfaring er at internasjonal adopsjon ikke er for pyser. Selv om resultatet er at man blir mamma, akkurat slik som alle andre, er veien fram til ønskebarnet komplett forskjellig.

Det aller første man må gjøre som adopsjonssøkere, er å gi fra seg all kontroll over egen situasjon. Det begynner med at norske myndigheter skal bestemme om du er i stand til å ta deg av et barn. Du blir satt på siden av din egen prosess, noen fagpersoner kommer hjem til deg og vurderer deg opp og ned. Du må utlevere deg selv, din barndom og din familie. Så er det bare å vente i spenning, for det tar jo tid, og når saken forhåpentligvis blir godkjent, kommer den første lykkerusen. Så samler man inn dokumenter og sender av gårde til det aktuelle landet. Da kommer ventetiden, eller «den store stillheten» som den også kalles.

Det eneste som er sikkert, det er at ingen vet hvor lang tid en adopsjon tar. Ingen saker tar like lang tid. Alle søkere må gjennom uventede utfordringer, enten i form av ekstra lang ventetid, usikkerhet i saksgang eller en rekke andre uforutsette hendelser. Og så plutselig, etter å ha ventet et sted mellom 6 måneder og 9 år, ringer telefonen og en saksbehandler forteller deg at du har fått tildelt et barn.

Det føltes litt som om noen ringte og fortalte meg at jeg var gravid, uten noen som helst forvarsel. Men selvfølgelig, enorm lykkerus! Og så igjen, ventetid. Noen får reise å hente barnet sitt etter en uke, andre etter ett år, eller enda lengre. Saken skal gjerne gjennom rettssystemet før man får klarsignal om utreise.

Denne perioden opplevde jeg som den aller verste. Du vet at det finnes et barn der ute i den store verdenen, som skal bli ditt men du får ikke lov å treffe det. Du er avhengig av andre mennesker som forteller deg hvordan barnet ditt har det. Om det legger på seg, hvor mange centimeter det har vokst og om det har blitt sykt. Julaften kom og gikk, uten at du fikk gi det noen gaver. Vi opplevde ekstra usikkerhet i denne perioden, og forberedte oss på at vi kunne miste vårt sårt etterlengtede ønskebarn.

Gleden var derfor enorm da endelig reisebeskjeden kom. Igjen føltes det som om noen ringte og fortalte meg at fødselen var i gang. Men istedenfor å reise til sykehuset, reiste vi til utlandet. Og endelig kunne vi ta kontroll over vår egen situasjon, og møte vår lille skatt. En ubeskrivelig følelse. Etter å ha reist rundt halve jorden, inn i en helt fremmed verden, inne på et skittent barnehjem, der fant vi vårt eget lille ønskebarn. Der ble vi en familie.

Veien fram til ønskebarnet var virkelig en berg- og dalbane. Men når man kommer i mål til slutt, fortrenger man alt man måtte gå gjennom underveis. Siden man er så opptatt av menneskerettigheter, burde vi også være opptatt av barns rettigheter. Barn som vokser opp på barnehjem får ikke nødvendigvis tilfredsstilt alle sine behov, som mat, helse, skole og beskyttelse. Norske myndigheter bør derfor fremme internasjonal adopsjon når det er til barnets beste.