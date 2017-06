Det er ikke slik at noen kan få «fripass» og mulighet til å «viske bort» negativ omtale fordi man gjør så mye annet bra.

Kjære André Marton Pedersen, det stemmer som du sier i ditt innlegg i BT.no 4. juni at jeg kritiserer DNT for å arrangere en bestemt tur.

La oss få på det rene med en gang at jeg er enig med det meste du skryter av i ditt innlegg. Jeg synes DNT er en fantastisk organisasjon, med unntak av denne ene turen dere arrangerer.

Men nå er det ikke slik at noen kan få «fripass» og mulighet til å «viske bort» negativ omtale fordi man gjør så mye annet bra. Dette er ikke god praksis noen steder i vårt samfunn, og er utnytting av en etablert markedsposisjon.

Jeg synes det er smålig å utnytte dette innlegget ved å gjøre sin hemningsløse og irrelevant skrytekampanje til en DNT-reklame, og bagatellisere temaet økonomiske forskjeller i samfunnet. Du må klare å skille mellom kritikk av ett enkelt arrangement, og en hel organisasjons virksomhet.

DNT skriver på sin nettside: «Vårt samfunnsansvar, DNT ønsker at flest mulig skal få oppleve glede i naturen, nå og i fremtiden. Det er fellesnevneren for vårt engasjement for folkehelse, naturforvaltning og skole».

DNT mottar økonomisk støtte fra flere hold, og etter en raskt gjennomgang av deres regnskap skal de på ingen måte ha problemer med å klare å arrangere sunne og gode aktiviteter uten å outsource disse til dyre kommersielle aktører.

Burde ikke turer arrangert av DNT tiltenkt barn være tilgjengelig for alle barn?

For det DNT er med på å gjøre med denne type arrangement er å støtte den kommersialiserte leken som det allerede er så altfor mye av, og på denne måten er en dårlig bidragsyter til å forebygge økonomiske og sosiale forskjeller i samfunnet.

Jeg synes at de subsidierte midlene skulle vært brukt arrangementer for alle barn, ikke bare dem som allerede har råd til å delta på et slikt dyrt arrangement, hvor det legges til rette for at en kommersiell aktør ikke bare putter subsidier i lommen, men også at småbarnsforeldrene må betale dyrt på toppen av dette.

Det finnes en rekke dyre og kommersielle lekealternativer som det er, jeg nevner i farten lekeland, ziplineparker og for ikke å snakke om den private og kommersielle aktøren Northern Exposure som DNT har leid inn for nettopp «coasteering» arrangementet. Disse aktivitetene finnes jo allerede, hvorfor må DNT være med å støtte eksisterende pengedrevne aktiviteter når alternativet kunne vært å bruke de subsidierte midlene på alle barn, og ikke bare de som har penger nok til å delta på disse dyre arrangementene.

Hvis DNT ikke prioriterer et aktivt og sterkt samfunnsengasjement med fokus på å redusere sosiale og økonomiske forskjeller, samt støtte alle barn, så vil jeg med dette oppfordre DNT å revurdere sitt ståsted i forhold til dette.