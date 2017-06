Eg er så lei av å vere den som alltid seier nei til ungane mine i idrettskiosken etter fotballkampen.

Eg er så lei av å vere den «kjipe» mammaen som seier nei til ungane mine i idrettskiosken etter fotballkampen eller handballkampen. Eg er så lei av alle arenaer som freistar med billige kaker, cola, chips og sjokolade til ungane mine. Ja, for det er faktisk mitt ansvar å rettleie mine barn i forhold til mat og vekt. Og eg rettleiar etter beste evne. Men med to aktive barn blir det utruleg mange idrettskiosker og idrettscuper i løpet av eit år. Og «alle andre» får jo kjøpe snop i kiosken, så kvifor får ikkje vi lov, mamma?

Vi veit at blant barn og unge har det vore ein jamn auke i overvekt dei siste 30 åra. To viktige faktorar som er med på denne utviklinga, er knytt til mindre fysisk aktivitet og feil kosthald.

Eg veit at idrettsarrangementa er ei viktig inntektskjelde for klubbane, og det er hundrevis av dugnadstimar som ligg bak frå flinke folk. Dette er ikkje meint som direkte kritikk, men ei sterk oppfordring til å endra tankegang rundt barneidrett og ernæring.

Det handlar ikkje berre om fysisk aktivitet, det handlar om å fremje «idrettsmaten». Ikkje oppfordre foreldre til å bake kaker til idrettskiosken, men til å ta med rundstykke, fruktbeger og nøtter. I tillegg er det fint å leggje til rette for servering av grillspyd, fiskeburgarar eller annan varm mat.

La barna våre sleppe å ta valet i kiosken mellom sjokoladen og fruktspydet, mellom vatnet og colaen. Det valet må vi vaksne ta. For om ungane skal velje, tek dei ofte sjokoladen og colaen.

Dei som arrangerer idrettsfestar for barn, har eit ansvar i forhold til kva som er tilgjengeleg for sal i kiosken. Dei har eit ansvar for å vise at skal ein lukkast i ein idrett, må ein også vere god på kosthald. Idrett og riktig kosthald heng saman.