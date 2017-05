Eit tilfeldig møte på Torget i Bergen mellom ein baron og ein bondeson skapte Tveiterås skole.

I dag er det knapt spor att av dei psykisk utviklingshemmas tidlege historie her til lands. Det einaste som framleis lever i beste velgåande, er spesialskulen og idyllen på Tveiterås i Bergen. Linene herifrå går attende til 1887 og eit uvanleg tospann: Ein visjonær pedagog frå Sogn og baronen i Rosendal.

Bergen er eit landskap omringa av naturperler, og ei av dei finaste heiter Tveiterås. Midt i idyllen, på ei stor, praktfull panoramatomt, ligg ein institusjon som kan opplevast som eit framandelement: Ein skule for born og unge med spesielle behov. Ein skule som bergenspolitikarane i juni i fjor vedtok å flytte frå området til ei trafikkert sone på ein heilt annan bergenskant. Tomta kan kommunen tene feitt på i framtida.

Få protesterte mot vedtaket utanom foreldre med born ved skulen. Det hadde bergensarar og nordmenn flest gjort om dei kjende til den heilt spesielle forhistoria. Det er heller ikkje umogeleg at kommunen hadde snudd heilt om og forkasta forslaget.

Privat

Det heile byrja med eit tilfeldig møte på Torget i Bergen i slutten av 1860-åra. Då passerte baron Hoff-Rosenkrone av Rosendal ein bonde frå Sogn. Bonden heitte Per Sæthre og selde varer frå garden sin i Breim i Sogn. Baronen meinte Sæthre senior verka så gløgg at han burde gått på skule. Hoff-Rosenkrone var kjent som filantrop og tilbaud på rappen å støtte skulegongen. Sæthre sa at han følte seg for gammal, men at han hadde ein son – Jacob – som kanskje kunne studere i staden?

Fakta: Tveiterås skole Kommunal spesialskule i Bergen.

Tek imot elevar frå 1. til 10. trinn, og er mellom anna spesialtilpassa elevar med autisme.

Bystyret vedtok i juni 2016 at skulen skal flyttast frå Tveiterås til Ulriken skole på Landås frå hausten 2018.

Og der på Torget startar eit tretti år langt filantropisk forhold. Jacob Sæthre får etter endt utdanning jobb på baronens private ungdomsskule i Rosendal. Som ferdigutdanna kjenner han snart ei djup misnøye med læraryrket og seier opp. Baronen på si side ynskjer å inspirere han og sender Sæthre ut i den store verda.

I løpet av nokre år er han innom fleire lærestadar, og i England slår «lynet» ned. Her blir han kjent med det siste innan spesialpedagogikk. Med stor glød kjem han attende til Noreg med eit kall til å hjelpe dei som før vart gøymde bort – dei psykisk utviklingshemma.

Etter tre år ved Torshov skole – Noregs første spesialskule – bestemmer han seg for å bli pioner på Vestlandet og gi eit tilbod til born og unge med spesielle behov. Sentralt i Sæthres pedagogiske visjon stod naturen. Han meinte elevane skulle stimulerast både med praktisk kunnskap og gardsdrift i tillegg til læring på skulen.

Igjen kom baronens støtte godt med. Snart fekk Sæthre lukrative lån og kunne satse skikkeleg. Etter eit par år på Laksevåg såg han i 1884 ei tomt som burde passe perfekt. Det var eigedomen Eikelunden som låg på Tveiterås, og han fekk tilslaget. I 1887 reiste han eit palass for borna ingen skulle sjå. Med store bokstavar på fasaden stod det «Sæthres Institut for Aandsvake Børn». Åndssvak var den gongen eit vitskapleg omgrep.

Bygget vart raskt eit landemerke ein kunne sjå godt til og med frå Ulriken. Med dette arkitektoniske grepet blei dei usynlege borna – dei tidlegare bytingane – synlege. Skulen vart ein suksess, og ventelista var lang. Sæthre såg snart at behovet var mykje større enn skulen klara å dekke. Ikkje minst såg han at dei sterkt utviklingshemma trong eit anna og langt meir omfattande tilbod enn skulegang. Han byrja å lefle med tanken om ein idyllisk koloni for born og unge med spesielle behov.

Og i nærleiken var det nok av plass. Tveiterås var på dette tidspunktet eigd av ein og same person – enkefru Paasche. I 1887 la han inn bod og fekk tilslaget. Baronen i Rosendal var igjen med på sidelinja og opna dører i bankane. På denne tida var arbeidet for psykisk utviklingshemma sentralisert i Oslo. Sæthre måtte difor be om løyve til å byggje ut kolonien. Etter ein del drøfting fekk han prøve seg fram med pleie til 36 jenter og gutar. Staten var tydeleg nøgd med Sæthres arbeid og gjekk inn for å la han utvide. Tveiterås skulle bli landets aller største koloni for psykisk utviklingshemma.

I 1916 vart det uventa leiarskifte i vesenet. Ein ny direktør med militær bakgrunn tok over, og han ville effektivisere. Trass i tilrådingane og vedtaket valde han å gå bort frå Tveiteråsvisjonen. Han ville effektivisere over heile fjøla. Eit hardt slag for Jacob Sæthre. Han fekk aldri sjå draumen bli oppfylt. Berre skulen på Eikelunden blei driven vidare som før – i statleg regi.

Sæthre uttrykte i sine eldre år at han håpte familien kunne følgje visjonen hans. Særleg var han oppteken av at området ikkje blei gjenstand for spekulasjon. Familien selde difor tomter langsamt ut. På tidleg 1970-tal står framleis ei kjempesvær kremtomt att. I denne ser familien ei gyllen mogelegheit til å oppfylle Jacobs draum. Familien har fått kjennskap til at Fana spesialskule treng meir plass. Prakttomta med panorama blir øyremerkt skulen, og familien får både markert og minna Sæthres pionerarbeide.

Overfor omverda var dette også ein stille protest mot behandlinga Sæthres arvegods fekk av Bergen kommune, som reiv skulen i nyrenessansestil i 1974. Ein bygning som i dag hadde blitt verna og med enkle grep fornya. Med dette blei dei mest synlege spora etter bidraget frå Sæthre borte.

Erstatningsbygget var ein trist, brakkeliknande skulebygning. I dag er den erstatta av nybygget til Statped Vest. Med andre ord er det berre skulen slik han står i dag som oppfyller og minner om Sæthres visjon.

Det er nærliggjande å samanlikne Tveiterås med Troldhaugen. Protestane hadde runga om ein valde å flytte interiøret til Edvard og Nina til ei blokk på Danmarks plass. Men no visste korkje politikarar eller folk flest om baronen og pedagogen. For som ein veit, gjer ofte nye opplysningar det mogeleg å gjere nye vedtak.

Ikkje umogeleg at vidare spesialskuledrift på Tveiterås då kan gå under nytt namn: Jacob Sæthres skole. Bergen kommune har fått ein sjeldan mogelegheit til å formidle dei usynlege bornas historie om politikarane gjer om det omstridde vedtaket frå i fjor.