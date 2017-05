Kva parti vil vere det første til å seie at vi skal gje alle einslege mindreårige asylsøkjarar opphald?

Framfor oss syklar ein gut, ein ungdom. Han trakkar energisk på pedalane, held høg fart sjølv om det er oppoverbakke. På toppen av bakken snur han seg mot oss, vi to som kjem i bil bak han. Han smiler før han snur seg og ser framover igjen. Viser oss veg til eit asylmottak i Sogn og Fjordane.

September 2016. Ei venninne tar meg med for å helse på ein gut ho kjenner. Han har det ikkje bra. Vi er uroa. Vi kjenner oss makteslause overfor systemet han er komen inn i, eit system med mykje bra, men der det er vanskeleg å kome vidare om ein vil gje beskjed om det ein opplever som ikkje fungerer godt. I mangel på magiske krefter eller politisk makt diskuterer venninna mi og eg mogelegheita for å kontakte media.

– Om vi får fram historia hans slik at han blir ein person og ikkje eit tal, då må vel folk reagere, rope ut, gå i tog, krevje endring, tenkte vi. La oss prøve!

Privat

– Kor kjem du frå, spør guten meg når vi møtest. Seinare skal eg finne ut at han er interessert i dialektar, og diggar Kristian Valen. Hans eiga Sunnfjord-dialekt har også snev av haugesundsmelodi, truleg etter påverknad frå Valen og altfor mange Youtube-klipp der han har lytta til humorhelten frå Haugesund.

Før vi kom til asylmottaket, hadde guten sagt at han ønskte å fortelje om livet i Afghanistan, om reisa hit og om korleis det er å bu på mottak. Korleis det er å vente. Korleis det er når nokon trykkjer på pauseknappen til livet ditt. Når vi møter han, er det likevel vanskeleg for han å fortelje. Det er som om dei orda som sit nærast hjartet ikkje finn vegen forbi klumpen i halsen. Etter ei stund tar han likevel sats, og seier høgt og tydeleg: – Det er ikkje greitt.

Fire ord, utan utropsteikn etter seg, men som i si enkelheit seier alt.

Kva fyller du dagane dine med, spør eg. Han «slappar av». Gjer ingenting. Dagane blir lange.

Guten er ein av mange afghanske mindreårige som har fått avslag på søknad om opphald i Noreg. Sidan han er under 18 år, blir han ikkje sendt ut av landet no, men må vente til han blir 18. Eller, når styresmaktene meiner han blir 18, som er nokre år før han sjølv meiner han blir det.

Eg har ingen fasit på alder. Ikkje er eg psykolog, og kanskje er eg stundom naiv. Men at guten framfor meg er nettopp dét, ein gut, ikkje ein mann, det er det ingen tvil om. Det ville blitt ramaskrik og store overskrifter om ein norsk ungdom hadde blitt plassert på vent slik denne guten blir. Kvifor vender vi oss som nasjon stille bort når ungdommen det gjeld har eit namn som er uvant å uttale?

Nasjonen Noreg. Landet til Nansen. Eit folk som har ei historie med utvandring. Landet som sjølv har opplevd krig. Med eit folk som har det så bra at vi brukar 40 milliardar i året på oppussing.

Møtet vårt blir forstyrra. Det blir banking på døra, telefonsamtalar, avklaringar. Kameraet mitt er ikkje eit populært innslag. Vi beklagar og forklarer. Innser at vi sjølvsagt skulle tatt direkte kontakt med verja for å dobbeltsjekke at det var ok at vi kom på besøk, og ikkje berre avtalt med guten. Innser at gode intensjonar kan tolkast feil. Vi får beskjed om å avslutte intervjuet. Får vite at avslaget til guten er klaga inn til UNE, og at det vil vere uklokt å lage ei sak no. Eg legg frå meg blokka og kameraet.

Oktober 2016. Eg ser på nett at klagehandsaming ved UNE brukar å ta ein tre til fire månader. Tenkjer at eg må ha noko klart dersom guten får negativt svar på klaga. Vere på alerten slik at vi kan aksjonere med ein gong i tilfelle det kjem eit negativt svar, forsøkje å gjere noko før han blir henta og uttransportert. Eg prøver difor å finne ut meir om saka, sjølv om eg ikkje kan intervjue guten. Han gir meg grønt lys til å be om innsyn i korrespondansen mellom han sjølv og UDI/UNE. Eg blir glad, innsyn i sakshandsaming vil gjere det lettare å forstå kvifor han har fått avslag. Kanskje er det noko der som har blitt misforstått, som kan oppklarast?

Han sjølv har kasta alle brev, så eg spør etter desse frå andre. Trass hans positive haldning til innsyn, får eg negative svar. Sikkert for å verne guten, men eg klarer ikkje bli overtydd om at det er vern å tie om dette. Eg leitar vidare etter informasjon i offentlege dokument som kan gje forklaring på kvifor vi i Noreg har bestemt oss for å kalle Afghanistan trygt og sende ungdommar tilbake dit, trass stadige nyheiter om krigsliknande tilstandar. Eg møter mange sladdar. Eg ber om innsyn. Mottar mange e-postar om at innsyn er avslått.

November 2016. Guten blir flytta frå eit mottak til eit anna.

Januar 2017. Mottaket han blei flytta til, skal bli lagt ned. Guten får vite at han skal flytte. Igjen. Veit ikkje kor eller når.

Mars 2017. Kristian Valen deltek i Melodi Grand Prix. Eg chattar med guten og spør om han har sykkel på det nye mottaket. Det har han ikkje. Han seier han har det bra. Spør om eg har det bra. Han gjer alltid det.

April 2017. Guten har blitt flytta til eit tredje mottak. Han har ønskt å kome til dette mottaket før, så det er positivt. Eg kan likevel ikkje unngå å tenkje at tre ufrivillige flyttingar på eit halvt år, det er ikkje sunt. Men eg seier det ikkje. Han skriv at han har det ok.

På mottaket sit guten og forsøkjer få dagane til å gå. Kulissane er fager vestlandsnatur i verdas rikaste land. Likevel opplever han ei uvisse ingen av oss kan setje oss inn i. Men la oss prøve. Prøv sjølv om eg ikkje har fortalt deg namnet hans. Det er så altfor mange vi ikkje kjenner namna til. Men dei har namn. Og historier. Dei har familie, nær eller fjern. Dei har traume og draumar og håp og angst. Dei har lyst til å kjenne seg trygge, bidra, smile både med munn og auge. Dei har kome til eit nytt land. Som tilfeldigvis er der du og eg også bur.

Vi tenkte det ville hjelpe å vise eit ansikt, presentere eit namn, fortelje heile historia hans. Og det skulle vi så gjerne gjort, latt deg bli betre kjent med denne guten. Men tanken vår er endra. Vi har sett så altfor mange slike saker, både dei som zoomar inn på tårefylte barneauge og dei som viser statistikk og tal. Trass alle desse sakene har ikkje situasjonen til gutane på asylmottaka blitt betra. Vi ønskjer ikkje utsetje guten for meir risiko enn det han allereie utset seg for, når risikoen truleg ikkje vil gi han noko gevinst i form av større håp om endring. Difor kjem desse linjene utan noko namn. Vi håpar likevel at du ser han.

Det er i skrivande stund nær 1000 einslege mindreårige asylsøkjarar i norske mottak. Einslege. Mindreårige.

Kva parti vil vere det første til å seie at vi skal gje alle desse opphald? Og at alle nye som måtte kome skal få søknadane sine behandla i løpet av maks fire månader. Signaleffekt, sa du? Ja, la oss sende eit signal om at vi tar barnekonvensjonen på alvor! At vi set menneske framfor måltal, lar refleksen vår vere solidaritet før skepsis.

Eg håpar vi har politikarar som tør å gå lenger den vegen, og eg håpar og trur at du som veljar vil støtte eit slikt forslag. Vegen frå traume til trivsel vil for mange asylsøkjarar vere vanskeleg, men dei fleste kan og vil bidra til samfunnet. La oss gi dei den sjansen! Ikkje berre er det ei investering i ve og vel til mange jenter og gutar, det er også ei samfunnsøkonomisk investering å byggje born og unge opp, framfor å bryte dei ned.

September 2017. Stortingsval i Noreg.