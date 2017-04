Tilbudet om varig tilrettelagt arbeidsplass for utviklingshemmede må bli bedre.

Tusenvis av psykisk utviklingshemmede venter på å få tilrettelagt arbeidsplass. I denne køen står også andre som faller utenfor arbeidsmarkedet. En person som har fått innvilget uføretrygd, kan søke om få en tilrettelagt arbeidsplass. Og med en stadig økning av antall uføretrygdede, sier det seg selv at vi trenger flere «skjermede» arbeidsplasser.

I desember 2016 var det registrert om lag 14.300 mottakere av uføretrygd i aldersgruppen 18–29 år. At så mange faller utenfor arbeidsmarkedet, har store ringvirkninger for den som blir rammet og for samfunnet.

«Arbeid til alle er jobb nummer én» er Arbeiderpartiet sitt slagord. I partiet sitt alternative budsjett økte vi bevilgningen til varig tilrettelagt arbeid (VTA) med 42 millioner, noe som tilsvarer 250 nye arbeidsplasser. Selv dette er ikke nok, men det er en begynnelse. I Høyre og Frp sitt statsbudsjett har de lagt seg på samme overføring som foregående år, men har redusert antall plasser med 250. De tar stadig fra de svake gruppene og gir skattelette til dem som allerede har mye.

En annet problem er at dagens regjering ønsker å overføre ansvaret for VTA fra stat til kommune. Det kan føre til at kommunenes økonomi kan avgjøre om man får en tilrettelagt arbeidsplass eller ikke.

Personer som er sysselsatt på tilrettelagte arbeidsplasser bør være underlagt staten, på lik linje med andre grupper som er på arbeidsmarkedstiltak. Disse menneskene trenger rettferdighet, trygghet og forutsigbarhet.