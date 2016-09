Papirløse mennesker i Norge har ikke tilgang på grunnleggende helsetjenester. Det er et problem.

I dagens Norge finnes en stor gruppe mennesker som ikke har rett til behandling før de er til fare for seg selv eller andre. Denne gruppen – som kalles papirløse – kan bli større i året som kommer som følge av mer restriktiv asylpolitikk.

I Bergen har Helsehjelp til papirløse tilbudt gratis helsehjelp i over to år. Her arbeider ca. 70 leger, sykepleiere, fysioterapeuter, psykologer og andre helsearbeidere frivillig. Vi har sett hvordan psykologisk hjelp har kommet flere pasienter til gode. Samtidig ser vi at vi kommer til kort i arbeidet med dem som har psykiske lidelser som psykoser og alvorlige traumer og depresjoner.

Noen av pasientene våre har vi hatt enkeltmøter med over tid, og vi har sett en alvorlig utvikling av deres psykiske lidelser. Vi har akuttinnlagt pasienter på Sandviken sykehus, men har for lite ressurser til å følge dem opp. Dessuten blir de raskt skrevet ut igjen, uten at et hjelpeapparat hjelper dem videre. Vi tror at kostbare akuttinnleggelser kunne ha vært unngått dersom de hadde fått hjelp på et tidligere stadium.

Dessverre synes innvandringspolitiske hensyn å trumfe viktigheten av at papirløse får den hjelpen de har behov for. Papirløse har kun rett til helsehjelp hvis det er fare for nært forestående død, varig nedsatt funksjonstilstand, alvorlig skade eller sterke smerter. Dagens regelverk krever at helsepersonell må ta stilling til pasientens administrative status før de gir helsehjelp.

Dette strider mot Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, som Norge har ratifisert. Vi tror at bekymring for helsehjelp til papirløse kan føre til at flere blir i landet, er årsaken til at gruppen ikke har like helserettigheter. Studier fra USA tyder imidlertid på at tilgang til helsehjelp sjelden er motivasjonen til mennesker på flukt.

Flere av pasientene våre har gått med ubehandlede tilstander over lang tid, med svært alvorlige følger. Dette er også en trussel mot folkehelsen generelt. Tidlig tilgang til psykisk helsehjelp er viktig for å forebygge utvikling av alvorlige tilstander hos pasientgruppen. Som helsearbeidere er det tankevekkende å se at papirløse ikke har tilgang til helsehjelp som kan forhindre at de er til fare for seg selv eller andre.