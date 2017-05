Er ikke palestinske barns rettigheter så viktige?

I år er det 50 år siden Israel okkuperte Vestbredden. Det burde være en gylden anledning for Norge til å bruke sin gode forbindelse med Israel til å påvirke landet til en behandling av palestinske barn i tråd med hva som sømmer seg en rettsstat.

Israels behandling av palestinske barn og unge som blir arrestert av de militære styrker på den okkuperte Vestbredden, er brudd på en rekke av barns grunnleggende rettigheter. Dette er grundig dokumentert av upartiske observatører. Særlig viktig er de to Unicef – rapportene fra 2013 og 2015.

Arrestasjonene av barna, helt ned til 12-årsalderen, skjer gjerne om natten av maskerte soldater i tungt kamputstyr. Barna føres bort, ofte smertefullt bundet, med sekk over hodet eller bind for øynene, til avhør og videre mishandling ved fysisk og psykisk vold. Det er heller ikke uvanlig med trusler om represalier mot barnas familier. Avhørene skjer ofte uten advokatbistand og uten nærvær av barnas foresatte. Barna kan holdes i fire dager før de føres frem for en israelsk militærdomstol, iført fotlenker, som regel til en summarisk domsavsigelse.

I Unicef-rapporten fra 2013 uttales det: «mishandlingen av barn som kommer i kontakt med det militære fengselssystemet er omfattende, systematisk og institusjonalisert like fra arrestasjon til domfellelse og soning». I den oppfølgende Unicef-rapporten fra 2015 fastslås at lite har forbedret seg. Nylig holdt den israelske forsvars- og menneskerettighetsadvokaten, Nery Ramati foredrag i Oslo, arrangert av den norske kampanjen Palestinske barn i israelske militærfengsler (PIM). Han representerer flere av de palestinske barna som blir fengslet, og han bekreftet at de graverende forhold, observert i 2013 og 2015, langt på vei er de samme i 2017.

Det vanligste lovbruddet barna tiltales for er steinkasting. Mange blir uskyldig dømt og uansett er det ingen forholdsmessighet mellom den lovstridige handling og den brutale og nedverdigende behandling de utsettes for, eller de straffer de idømmes. Rundt 300 palestinske barn mellom 12 og 18 år sitter nå i israelske fengsler.

Det er oppsiktsvekkende at Israel uforstyrret kan fortsette denne praksis med tortur mot barn og graverende brudd på barnekonvensjonen og allmenne menneskerettigheter. Stortingsrepresentant Stine Renate Håheim (Ap) stilte i 2015 spørsmål til utenriksministeren om hva Norge ville gjøre for å bidra til at også palestinske barn fikk sine rettigheter respektert.

Utenriksminister Brende uttalte at Israels behandling er klanderverdig, men siden har intet skjedd. PIM har sendt brev til våre stortingsrepresentanter med anmodning om å følge opp, men hittil ingen respons.

Er ikke palestinske barns rettigheter så viktige?