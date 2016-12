Hvordan er livet på innsiden av et fengsel?

Flere tusen mennesker sitter i norske fengsler til enhver tid, men deres historier blir sjelden fortalt. Hvordan er livet på innsiden av et fengsel? Hvordan oppleves det når et familiemedlem må sone?

Bergens Tidende inviterte til skrivekonkurranse for nåværende og tidligere innsatte, ansatte, pårørende og andre som har et forhold til Bergen Fengsel.

Savnet etter de nærmeste

Savnet etter de nærmeste har vært et tema i flere i historier. Denne mannlige innsatte skriver om behovet for nærhet.

«Inne må jeg ta av meg klærne. Blir strippet naken og fratatt alle eiendeler. Så blir jeg ført til en ventecelle.» Les den kvinnelige innsattes historie om første dag i fengsel.

En kvinnelig ansatt skriver om at straffen er tap av frihet, ikke menneskelighet.

En barnehage

«Lurer på når denne barnehagen stenger», skriver to innsatte som ikke fikk lov å få inn en hullemaskin. Den ville visstnok stride mot regler om ro, orden og sikkerhet.

Hvordan ville du behandlet innsatte som kan være farlige, men som også trenger tid og omsorg? «Man vet aldri hva som venter bak døren.», skriver fengselsbetjent Hilde Gjesdal Jacobsen.

Han måtte dra fra kjæresten bare tre dager etter datterens fødsel for å sone i Bergen fengsel. Den mannlige innsatte håper dette er siste gangen han sitter inne.

Ville du ventet?

En mannlig tidligere innsatt skriver om å miste friheten, og hvordan det er å få den tilbake.

«Jeg er redd jeg ikke skal bli rehabilitert her inne.», skriver en mannlig innsatt. Han soner en lengre dom for voldtekt og mener det burde være flere og bedre tiltak for innsatte.

Ville du ventet hvis den du elsker ble satt i fengsel? «I dag er det åtte måneder siden jeg hørte stemmen din.», skriver den kvinnelige pårørende.

Lurer du på hvordan jul i fengselet er? En kvinnelig tidligere innsatt skriver om hvordan julenissen lurte seg over fengselsmurene et år.

Vinnertekstene

Vinneren av skrivekonkurransen rømte fra Marokko bare åtte år gammel. Siden har han bodd på gaten i ulike byer i Europa. Siste faste adresse var Bergen fengsel.

Annenplassen i konkurransen skriver om sin voldelige far. En oppvekst preget av vold og rus endte med et opphold i Bergen fengsel.

Ville du holdt kontakten med en sønn som har forgrepet seg på barn? Tredjeplassen i konkurransen er skrevet av en mor. «Du tror at morskjærligheten er uten bunn. Det er den ikke.»

Flere tekster fra Bergen fengsel vil bli publisert i januar.