Vi bør ha råd til å være rause overfor de falne. La oss rydde opp i dette mens vi ennå har tid.

Forsvarsdepartementets historikerprosjekt har konkludert. Ingen flere krigsdekorasjoner for innsats under 2. Verdenskrig skal deles ut. I spørretimen på Stortinget slo statsråden fast at «Det var ikke nok å ha gitt sitt liv for landets frihet. Det å kjempe og om nødvendig falle var og er noe landet krevde av alle vernepliktige kvinner og menn.»

Her må Forsvarsministeren tale mot bedre vitende. Regelverket for tildeling av Krigsmedaljen post mortem åpner riktignok for tolkninger, men hovedpoenget er at noen måtte innrapportere handlingene som lå til grunn for en slik tildeling. Her ligger det store sviket.

Historikerprosjektet har lagt ned et omfattende arbeid for å dokumentere norsk dekorasjonspraksis. Det fortjener de ros for. Likevel er det noe som mangler. Det gjelder blant annet gjennomgang av kildegrunnlaget for å fange opp opplysninger om de mange tidlige illegale gruppene på Vestlandet og andre dødsdømte. Jeg tenker her spesielt på Alver-gruppen og Kristian Steins hemmelige organisasjon på bortimot 15.00 mann med gode kontakter til Storbritannia og SIS. Disse ble dømt i omfattende rettssaker ved den tyske rikskrigsretten i Berlin og kostet henholdsvis 14 og 55 liv. Kildematerialet finnes, men som den siste Milorg-sjefen i Bergen skrev til Hjemmefrontledelsen: « … Jeg regner med at Stein – gjengen rapporter for seg selv.» Det ble ingen rapporter.

Prosjektledelsens hovedargument er at det er umulig å gjenopprette all urett uten å skape ny urett. Jeg har forståelse for dette argumentet når det gjelder krigsoperasjonene i Norge i 1940, men kan ikke akseptere at dette i samme grad skal omfatte de som falt.

Hvordan kan vi forklare at to fra den militære motstandsbevegelsen i Stavanger som begikk selvmord i kretsfengselet kunne bli tildelt Krigsmedaljen post mortem, mens en fra den kommunistiske motstandsbevegelsen og to fra Milorg i Bergen, som kastet seg i døden fra vinduet i Gestapohuset i Bergen, ikke tilkom en slik heder.

Er det forskjell på å skjære over pulsåren og å kaste seg mot brolegningen fra tredje etasje. Vi må ha lov til å anta at samtlige gjorde dette for å hindre Gestapo i å rulle opp de illegale organisasjonene de var medlem av. Men den siste Milorg-sjefen i Stavanger hadde oversikten og kunne rapportere inn sine kandidater, men tydeligvis manglet distriktssjefen i Bergen en slik oversikt eller så forsvant opplysningene underveis.

Vi har tilstrekkelig dokumentasjon om den grove fysiske og psykiske tortur disse og mange andre ble utsatt for og kan bare ane hvilke tanker de gjorde seg før de gikk til et slikt skritt. Linge-gutten John Edvard Tallaksen strupte seg selv med skjorten sin i cellen sin i Oslo. Han fikk Krigskorset med sverd og Krigsmedaljen post mortem for sin innsats.

Eller hva skal vi si om kampene i Matrefjellene fra 28. april til 3. mai 1945. Her mistet seks Bjørn West soldater livet, mens bonden på gården i Stordalen ble henrettet av tyskerne dagen etter kamphandlingene tok slutt. Samtlige ble innstilt til Krigsmedaljen post mortem av kaptein Harald Risnes. BW – mannskapene tilkom medaljen, men ikke sivilisten som hadde gitt husrom til avdelingen. Gamle Stordal måtte bøte med livet for å ha trosset tyskernes bestemmelser om å melde fra om illegal virksomhet og ha stilt gård og grunn til disposisjon for Bjørn West. Kunne ikke dette oppfattes som tjeneste i H. S? Men byråkratene i departementet mente tydeligvis at dette ikke kvalifiserte til offentlig heder. Forstå det den som vil. Men på bautaen i Stordalen står hans navn oppført i likhet med de andre falne.

Det er forståelig at samtiden valgte å prioritere gjenoppbyggingen av landet og at det derfor i mange tilfeller ikke ble sendt inn opplysninger som kunne gitt de etterlatte et minne om familiens falne, som var Hjemmestyrkenes Råds intensjoner med å åpne for tildelingen av Krigsmedaljen post mortem også for deres medlemmer.

Forsvarsminister Jens Christian Hauge var helt klar i sin uttalelse sommeren 1946: «Vi anser det for riktig at også personell som har tjenestegjort i H.S. og falt for Norges sak tildeles Krigsmedaljen post mortem. Det er her ikke tale om dekorering for alminnelige bedrifter, som en forstår H.S. er prinsipielt imot, men å hedre en mann (kvinne) som ofret sitt liv i kampen for Fedrelandet.» Det er viktig å understreke at det ikke ble satt noe krav om tjenestetidens lengde, eller at vedkommende måtte ha falt i kamp, men døden måtte være en følge av tjenesten i H.S.

Samtidig ble oppgaven med å finne aktuelle kandidater overlatt til Milorgs distriktssjefer. Ved stikkprøver i kildematerialet er det tydelig at enkelte distrikter mangler opplysninger om forhistorien og derfor i ulik grad var i stand til å etterkomme oppfordringen fra Hjemmestyrkenes råd. Vi må også huske på at Hjemmestyrkene på dette tidspunktet formelt var oppløst. Distriktssjefene hadde dermed kun et moralsk ansvar for innrapportering.

Samtidig var de i full gang med å etablere seg i etterkrigssamfunnet. Dermed må det nødvendigvis ha forekommet underrapportering. En gjennomgang av tyske krigsrettssaker vil lett kunne dokumentere det. I løpet av okkupasjonen henrettet tyskerne over 400 nordmenn. En fjerdedel av disse ble henrettet uten at det forelå noen dom.

Når det kan dokumenteres at falne nordmenn som fylte kriteriene for at deres etterlatte kunne få utlevert Krigsmedaljen post mortem aldri har blitt tildelt medaljen, så burde samfunnet i dag sørget for at i alle fall denne uretten kunne bli ordnet opp i. Eller er det slik som Nordahl Grieg skriver i sitt dikt «De beste»: «De levende styrer verden, en flokk blir alltid igjen, de uunnværlige flinke, livets nest beste menn. De beste blir myrdet i fengslet, sopt vekk av kuler og sjø. De beste blir aldri vår fremtid. De beste har nok med å dø».

La oss rydde opp i dette mens vi ennå har tid. Når det gjelder de falne bør vi ha råd til å være rause.