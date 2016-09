Et større fokus på å bedre kvaliteten, ville vært mer fruktbart enn å øke bevilgningene.

I BTs leder den 9. september 2016 hvedes det at «Økokrim må styrkes». Dette begrunnes særlig med at «motpartene har svært ofte finansielle muskler til å hente inn solid juridiske ekspertise». Oppfatningen synes å være at man trenger flere ressurser, fordi de som begår denne økonomiske kriminaliteten er så ressurssterke selv.

Det er flere som har gitt uttrykk for dette i kjølvannet av de to store sakene som er fremhevet i lederen, Transocean-saken og Berge Gerdt Larsen-saken.

Det er korrekt at det må slås hardt ned på økonomisk kriminalitet, som undergraver de prinsippene et demokratisk samfunn er bygd på. Det blir likevel feil å pøse på med ressurser for å løse problemet. Det er en grunnleggende misoppfatning at det er mer ressurser hos de mistenkte og tiltalte i disse sakene, enn det er fra påtalemyndighetens side.

Det er enkeltpersoner som forfølges. Det var Berge Gerdt Larsen som enkeltperson som ble straffeforfulgt i saken her i Bergen. Det var Sverre Koch, Einar Brusk og Klaus Klausen i Transocean-saken. Påtalemyndigheten og Skatteetaten på den ene siden, og enkeltpersoner på den andre.

Det er vanskelig, om ikke umulig, å sette seg inn i hvor ekstremt belastende det er å stå under etterforskning og tiltale i henholdsvis 10 og 11 år, slik de tiltalte i de to sakene gjorde.

Myndighetene har maktmidler gjennom lovverket som er totalt inngripende i de mistenktes og tiltaltes liv, gjennom mulighetene til blant annet ransaking, beslag, pågripelse og fengsling. I tillegg har påtalemyndigheten hele statsapparatet i ryggen. I disse sakene ser vi at påtalemyndigheten særlig trekker på de store ressursene skattemyndighetene har.

Hvem som er David og hvem som er Goliat er åpenbart.

Sett utenfra virker det som om begge disse sakene har fått sitt eget liv, de drives videre av en egen kraft der ambisjonene om å få en fellende dom tar overhånd. Fokuset ledes bort fra det som skal være det eneste rette; å få en riktig avgjørelse.

Et større fokus på å bedre kvaliteten og å ha et overordnet blikk på sakene ville vært mer fruktbart enn å øke bevilgningene.

Spørsmålet bør med andre ord være hvordan ressursene skal benyttes, fremfor å pøse mer ressurser inn i saker som dette.