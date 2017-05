Mange spør kvifor. Der og då handlar det kanskje om «kvifor ikkje».

Eg minnest sommaren då eg fylte femten. Vi rydda ut leilegheita til onkelen min, og eg måtte bere ut den grøne stolen. På baksida av det venstre beinet hadde ei fille laga ein skarp kant gjennom ei stripe av størkna blod. Eg vaska bort stripa og bar ut stolen.

Dokteren ringde til mor mi ute i fjorden ein stad. Ho løfta av røyret på den svære NMT-mobiltelefonen. «Køyrer du?» «Ja», sa ho. «Då må du stoppe», sa han. «Eg har ein viktig beskjed». Han var bestemt i tonen, så ho fann ei busslomme og køyrde ut.

Då vi kom heim frå skulen den dagen, var huset fullt av folk eg ikkje visste namnet på. «Det er den, og det er den», sa mor mi, og vi helsa på. «Men no må de gå på rommet, eg hentar dykk seinare!»

Bror hennar hadde tatt farvel, med alle. Dei skjønte det ikkje før etterpå. Alle blei besøkte i tur og orden. Det var kjekt, kaffien var god. Dei delte historier frå jakta i fjor, og han fortalde om bilen som nyleg hadde fått seg ein fiks. Det hadde vore tøft innimellom. Men ikkje no når vårsola blenkte i sjøen om kvelden og regnet let vente på seg.

I gravferda spelte eg «Overmåte fullt av nåde» i Einar Offerdal si tonedrakt på orgelet. Eg let beina vandre vakkert over pedalane.

Eg pusla saman brotstykke frå livet hans frå nokre få, sparsame kjelder. Fleire skal ha lagt seg opp i eit kjærleiksforhold onkelen min hadde året før eg blei fødd. Dei meinte han ikkje kunne vere saman med henne. «Ho kjem frå feil dalføre», sa dei, «dei er ikkje noko bra menneske på den andre sida av fjellet!»

Til slutt fekk kjærasten nok og reiste. Det var slik det begynte, trur eg. Han kunne ikkje tilgi seg sjølv for ikkje å ha sett foten ned. «Ho var for god for dykk. De trampar i takt. Difor høyrer de ikkje dei vakre overtonane frå oboen», kunne musikaren i han ha sagt. Han kunne ha reist saman med henne. I staden bar han på minna ho skapte i han. Tagal.

Slik minnest eg då ein av onklane mine valde å gjere si siste reise. Det skjedde den våren Gro Harlem Brundtland fortalde landsmøtet i Arbeidarpartiet om då son hennar valde same veg. Men framleis er dette eit krevjande tema.

Helle B. Indrebø har i BT skrive sterkt om samtalane med alle dei som har ulike historier, men same røynsle. Og om ikkje å ha ein stad å gå til.

Mange spør kvifor. Det er kanskje feil spørsmål. Der og då handlar det kanskje om «kvifor ikkje?». Finn du ikkje nye gleder, kan det spørsmålet stå utan svar. Sjølv tenkjer eg at det viktige er å bringe noko vidare. Ein kunnskap, ei forteljing som gjer at andre veit når dei skal sei frå.

Eg har aldri oppsøkt gravstaden på eige initiativ. I staden tok eg i bruk kameraet eg arva. Faktisk valde eg utdanning som landskapsarkitekt og byplanleggjar med nett det kameraet mellom hendene. Kvar gong eg arbeider med ein ny stad som skal planleggjast, tek eg bilete. Dei kan nye menneske bruke til å skape nye historier frå ein gammal stad.

Bystyret i Bergen handsamar 31. mai innbyggjarforslaget om ein nullvisjon for sjølvmord.