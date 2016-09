Jeg har mange gode minner om min far, og ett minne blir i ny og ne veldig tydelig.

Jeg reiser ofte til et tidligere Østblokkland, og der har jeg gleden av å se at det vokser frem spesialforretninger som selger te, kaffe og krydder samt lokale spesialiteter. Dette er butikker vi stort sett har avviklet hos oss.

Så er der også entusiaster som starter bakeri og konditori. Alle med hyggelig betjening, hvor mange ser ut som om de har smakt på varene de selger. Det er ikke bare brød og boller som har runde former.

Det er ingen overdrivelse å si at du kan se på meg at jeg trives i slike forretninger. Og om ikke for kroppen, så i alle fall for sjelen og humøret, er disse butikkene oaser for mange av oss som gjør oss gladere og sunnere enn en hvilken som helst helsekostbutikk.

I den senere tiden er der også åpnet en og annen butikk av sorten: Kolonial og fetevarer.

Er du i rette alderen og kan minnes, skal du nå lukke øynene, tenke tilbake, og da kjenner du duften av te og kaffe eller tebrødstenger eller oster og skinker, og kanskje ser du for deg en butikkmadam som fikk deg til å glede deg til du ble stor nok til å få deg eget kjøkken.

I disse butikkene pakkes ingenting i plast! Her får du varene dine i vokset matpapir og i poser av papir. Da dukker minner om min far frem. Far var elektriker og arbeidet i forsvaret, og som de aller fleste på den tiden fikk han lønn hver fredag, i kontanter.

For noen familier krevde lønningsdag handling. På noen av de store arbeidsplassene i byen vår sto en liten flokk koner utenfor porten hver fredag, klare når klokken ringte og forkynte at arbeidsdagen var over. Av skade blir man klok heter det, og mange koner hadde nok erfart at det var klokt og nødvendig med stramt regime i familien.

For når mannen kom ut porten, måtte han fint gi konen lønningsposen for å unngå at ikke for store deler av lønnen gikk til sterkere drikke enn te og kaffe. Var han heldig, og hadde en kone som var raus, fikk han kanskje tilbake nok til en tørsteslukker eller to ved ukeslutt, og kunne dele skjebne med likesinnede kolleger. Det er slett ikke utenkelig at det er her uttrykket Fredagspils stammer fra.

Og min far: Han kom hjem med nesten hele lønningsposen intakt. Der var alltid noen kroner mindre enn det som sto på lønningslippen. De hadde han brukt på hjemveien i fruktforretningen til Skjoldal. Frukt etter sesongen. Og etter hvert som utviklingen i etterkrigstiden gikk fremover dukket der også opp frukt fra fjernere himmelstrøk, varianter som vi i dag tar for gitt skal finnes i enhver velassortert fruktdisk.

Så hver fredag var der frukt hos oss, kjøpt hos Skjoldal, som leverte varene i gule poser av papir.

Gode minner.