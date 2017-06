Det kan være at enkelte sovevoldtekter straffes for hardt i dag.

En norsk lagdommer uttalte nylig at enkelte sovevoldtekter dømmes for strengt. SVs kvinnepolitiske talsperson, Åshild Pettersen, svarte med å ville fjerne ham. Kanskje hun kan bli rådgiver for Trump?

For å starte med konklusjonen: Jeg mener sovevoldtekter skal straffes. Og de bør normalt straffes strengt. Sovevoldtekter kan være vel så skadelige som andre former for voldtekt. Det kan imidlertid være at enkelte sovevoldtekter straffes for hardt i dag. En av grunnene til dette kan være høye minstestraffer. De har den ulempen at dommerne ikke kan bruke så mye skjønn og sunn fornuft som de kanskje bør.

Lagdommer Rune Hansen argumentere for dette til NRK. Han er også bekymret for at sovevoldtekter har en høy minstestraff. Dette innebærer at dommerne ikke har nok spillerom til å gi en dom de mener reflekterer straffverdigheten i den enkelte sak. Han hevdet at dette gjør at noen saker ender med veldig strenge og urimelige dommer.

Men la oss glemme diskusjonen om straffenivået et øyeblikk. For meg handler denne saken om noe enda mer fundamentalt: Dommernes posisjon i vårt demokrati.

SVs utspill er fullstendig hårreisende av tre grunner.

For det første er det et angrep mot dommernes ytringsfrihet. Man kan være enig eller uenig i synspunktet på sovevoldtekter, men hvis norske dommere ikke skal kunne uttale seg om disse spørsmålene, vil det være et veldig alvorlig og autoritært inngrep mot domstolene fra SV. Å sammenligne Trump med SV er kanskje en fornærmelse mot presidenten, men de deler i alle fall en vilje til å fjerne dommere de er uenige med. For det andre har lagdommer Hansen en rasjonell og god begrunnelse for sitt syn. Dette er altså ikke en rablende gal og ytterliggående mening. Det er mange reflekterte og intelligente personer som mener det samme som ham, uten at de er onde eller kvinnefiendtlige. Det høyst respekterte høyesterettsdommeren Kirsti Coward er ett av mange, mange eksempler. For det tredje svekker utspillet voldtektsdebatten. Hvem skal våge seg frempå med fornuftige debattinnspill når man møtes av slike rabiate motangrep?

Voldtekt er kanskje det vanskeligste temaet i justispolitikken. Det skal ikke mer til enn et skjevt ord eller en dårlig formulering, og vipps kan man få et stempel i pannen som ignorant, sjåvinistisk eller direkte ondsinnet. Jeg føler til og med en ubehagelig vegring mot å skrive dette innlegget.

Mange politikere har nok følt på det samme ubehaget. Både pulsen og konsentrasjonen er ekstra høy når man ytrer seg i disse spørsmålene. Og det fører fort til uinteressante svar, pakket inn i bomull og forbehold. Og i verste fall fører det til dårlig politikk. Vi skal derfor være takknemlige for at folk som lagdommer Hansen fortsatt våger å ytre seg i et så vanskelig og tilspisset debattklima.

På rekruttskolen i Forsvaret lærer man en tommelfingerregel før man sender meldinger over radioen: «Tenk. Trykk. Tal.» Åshild Pettersen har trolig fulgt regelen fra feil ende. Neste gang bør hun tenke seg litt om før hun blåser ut med hodeløse utspill som både svekker den frie debatten, og i ytterste konsekvens truer dommernes posisjon.