Heller enn å se alle problemene turistene skaper – synes jeg vi burde fokusere på mulighetene.

Sandtorv er kommersiell direktør Tide, Anita Nybø er direktør i Fløibanen

Turistbusser som forpester luften. Køer og kaos. Næringsdrivende i sentrum har fått nok. Dette er tema vi har lest om i BT siste tiden.

Bussene virker å være den store synderen, uten dem hadde visst problemet forsvunnet skal vi tro kritikerne. Vi mener at dette er en grov forenkling og tabloidisering av saken

Vi er heldige som bor på Vestlandet og vi er heldige at så mange ønsker å besøke den vakre byen vår. Bergen er den desidert største cruisehavnen i landet, tett fulgt av andre havner langs kysten.

Cruiseturister er også turister, og der er en stor gruppe som besøker flere av de store turistattraksjonene i Bergen. Fakta er at cruiseturistene legger igjen penger. Tall fra Innovasjon Norge viser at Bergen med stor sannsynlighet tjener mye på cruiseturismen. Det er en myte at cruisegjester ikke legger igjen penger i Norge. I 2014 la de igjen 2,3 milliarder i rent forbruk langs norskekysten.

Dette tilsvarer en tredjedel av utenlandske ferie— og fritidsgjesters forbruk i Norge i sommersesongen. Statistisk sentralbyrå har, på oppdrag fra Innovasjon Norge, gjennomført Turistundersøkelsen Cruise 2014. Denne kartla cruisegjesters forbruk på nasjonalt nivå. Undersøkelsen viste at cruisegjester hadde et gjennomsnittlig forbruk på 860 kroner pr. person for hvert besøk de hadde i land i Norge. Dette er altså forbruk som tilfaller norsk næring og ikke rederiene selv. Forbruket fordeler seg på blant annet transport, bespisning, attraksjoner og shopping. Her gjelder det for lokalt næringsliv å se muligheter!

Myndighetene på sin side kunne hjulpet til ved å regulere slik at hver havn fikk et maks antall passasjerer den kunne ta i mot om gangen. I flybransjen har dette vært praktisert i mange år, og flyselskap og alle andre interessenter forholder seg til det. Det ville være mye bedre for både Bergen og andre havner om man regulerte flyten av antall cruiseturister som kom hver dag. Da ville vi unngått lange køer til attraksjoner og det lokale næringsliv ville kunne få en mer forutsigbar hverdag.

Når det gjelder bussbransjen er det en bransje som folk forventer skal være der. Vi kan godt si at cruiseturistene burde kunne gå den lille turen fra Skolten og til Vetrlidsallmenningen, men når man er passert middagshøyden og kanskje litt dårlig til beins er det gjerne ikke et alternativ. Med en jevn strøm av passasjerer som reguleres vil også mengden busser gå ned. I tillegg er det viktig å påpeke at Ikke alle busser som parkerer i byen vår kommer fra Cruisebåtene. Det er mange flere busser som kommer landeveien og som gir hoteller og gjestgiveri i det ganske land sårt trengte inntjening gjennom sesongen.

Om Bergen ligger på landsgjennomsnittet i forbruk fra cruise, så betyr det en omsetning på cirka 380 millioner kroner, basert på 442.000 dagsbesøkende fra cruiseskipene i 2014. I tillegg til dette kommer inntekter til kommunen i form av anløpsavgifter. For 2015 er prognosene for Bergen 488.000 cruiseturister. Fløibanen og Fløyen er et yndet turmål gjennom hele året, og ikke bare fra cruise, der det topper seg om sommeren. Hvis vi spør oss selv; hvem har ikke ventet for å komme inn ved Sagrada Familia i Barcelona eller ved Eiffeltårnet i Paris? På Vetrlidsallmenningen ligger Godt Brød som tilpasser både vareleveranser og produkt etter sesongen. I stedet for å tenke at horder av glade turister begrenser deres virksomhet, har de laget Fløiendeal som er billett til Fløibanen, bolle og kaffe.

I tillegg til Fløibanen er Akvariet og Troldhaugen på topp tre attraksjoner i følge Visit Bergen. Bussene gjør mange av attraksjonene tilgjengelig for turister som mest sannsynligvis ellers ikke ville ha kunnet besøke disse. For flere attraksjoner er en god sommersesong grunnlaget for å holde åpent resten av året. Bergen er en by med et komprimert sentrum og lite plass. Trafikketaten har derfor gjort tiltak, og en glimrende jobb de siste årene på Vetrlidsallmeninngen. Dette håper vi at legges merke til.

I nesten tre måneder har to betjenter aktivt formidlet parkeringsmuligheter og nyttig informasjon til både busser og biler som vil parkere. Vi og ønsker oss bedre infrastruktur knyttet til bussparkering i nedre Vågsbunn, og ser frem til en helhetlig plan for denne historiske delen av sentrum. Byutviklingsbyråden har signalisert at dette er noe hun ønsker å se på. En god plan for bykjernen i Bergen sammen med en regulering av antall passasjerer mener vi er en god strategi for et bærekraftig Bergen og bærekraftig turistnæring. Vi ønsker å bidra konstruktivt, og blir gjerne med å skape gode løsninger, det er bare til å invitere oss med.

Heller enn kun å se problemene, la oss i omfavne både turistene, byen og bussene.