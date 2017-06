Man har snart ikke råd til å dra på jobb.

Vi reagerer med sjokk og vantro på det nylige vedtaket fra bystyret i Bergen om å skru opp bompengene. Vedtaket sikrer at bilistene må ta store deler av regningen for kollektivtilbudet. Man går ikke på restaurant og betaler for nabobordet, gjør man vel?

At bilister er statens melkeku, har vi lenge vært smertelig klar over, men jurene er for lengst blitt både såre og blodige. Flere bompengeaksjoner har vært gjennomført i Bergen, men disse har tydeligvis talt for døve ører.

Man ser for eksempel at trafikken har økt betraktelig på Hardangerveien gjennom Grimesvingene, som en direkte konsekvens av rushtidsavgiften på 45 kroner. Det blir nok ikke lenge til man får en dødsulykke på denne kronglete veien. Er det da verdt det? I tillegg til bompenger har byen vår piggdekkavgift.

Man har snart ikke «råd» til å dra på jobb, i hvert fall ikke når Justisdepartementet ga grønt lys for 225 kroner pr. bompassering etter forespørsel fra byrådet, blir dette en realitet så er dette regelrett landeveisrøveri. Dersom man hadde hatt en litt mer edruelig tilnærming, så hadde man gjort noe med supplybåtene og all vedfyringen i byen. Man kunne for eksempel fått refundert momsen på miljøvennlige varmekilder og redusert avgiftene på strøm om vinteren. Eller kuttet utgiftene til byen, slik at man ikke er avhengig av inntekter fra båtene som ligger til kai, som for øvrig har et utslipp som overstiger mange ganger hele bilparken i Bergen. Offshore- og cruiseskip står for 70 prosent av luftutslippene i Bergen havn, skrev Teknisk Ukeblad i 2014. De eneste tiltakene man har sett fra det handlingslammede byrådet, er pisk mot privatpersoner og lokalt næringsliv.

Målerne på Danmarks plass viste fremdeles rødt under «datokjøringen». Dette er en problemstilling som burde ha vært løst for 30 år siden. At trafikken på død og liv skal tvinges gjennom byen, må være fordi dagens politikere er altfor glad i inntekter. Man vet også at kaiplass i Bergen er rimeligere enn å ligge utenfor byen. Eiendomsskatten har også blitt økt i mangel på inntekter. Aner vi et mønster her?

Vi er lei av avgifts- og reguleringskåte politikere. Bilen er et gode, ikke et onde slik politikerne vil ha det til. Vi kan kildesortere og kjøre elbiler til vi blir grønne i trynet, men det endrer ikke det faktum at vi utgjør «ingenting» i den store sammenhengen. Hver gang staten foretar seg noe, er det lommebøkene til vanlige folk som får svi. Vi ses ved neste bompengeaksjon!