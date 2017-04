Har Bergen en byråd som ser på bilismen som et onde, men samtidig en melkeku de skal flå mest mulig?

Bybanen er helt grei, den – jeg bruker den titt og ofte. På vår- og sommerdager kan jeg ta sykkelen fatt på vei til arbeid og aktiviteter, men det er avhengig av både vær og årstid.

Men som svært mange andre har jeg et yrke som krever bilkjøring, og hvor reaksjonstid er helt avgjørende. Jeg betaler årsavgift, piggdekkavgift, parkeringsavgift og bompengeavgift til det offentlige for i det hele tatt for å få lov til å bruke bilen min til å skaffe meg «brød på bordet».

Etter 25 år i flotte Bergen har det slått meg at byens politikere aldri verken har hatt evne eller vilje til å lage funksjonelle veier – en slags ringvei. Og med byråd Anna Elisa Tryti i spissen, som for noen uker siden høytidelig erklærte at «bilismens tid er over», så har min irritasjon og skuffelse over heltidspolitikere gått over til forakt. Den forakten er jeg overbevist om at mange bergensere også kjenner på.

Bilismen generelt er selvsagt ikke på retur, derimot er bilparken i stor forandring - til det bedre. At flere går over til el-biler, er bra for miljøet. Det er bare det at undertegnede og mange andre faktisk ikke har økonomi til å bare kjøpe seg en flunkende ny miljøvennlig bil. Det gir byråd Tryti tydeligvis blanke blaffen i. At store deler av næringslivet i byen får stadig økte utgifter til helt nødvendig transport, er heller ikke noe byråden ikke bryr seg nevneverdig om.

Har Bergen en byråd som ser på bilismen som et onde, men samtidig en melkeku de skal flå mest mulig?