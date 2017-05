Strilen bør ikkje lenger få byggja sin heim mellom bakkar og berg utmed havet. Det meiner planleggjarar i Hordaland fylkeskommune.

Fylkeskommunen har i minst to år arbeidd med ein plan som inneber ei radikal sentralisering i strilekommunar kring Bergen. Men i mellomtida har beslutningsgrunnlaget gått fullstendig ut på dato.

Planen heiter «Regional areal- og transportplan for Bergens-området 2017 – 2028». Den er samkøyrd med «Regional transportplan Hordaland 2018 – 2029». Begge planane skal handsamast i fylkestinget i juni. Går dei gjennom, bør det ikkje overraska om resten av fylket står for tur seinare.

Etter desse planane skal både bustader og store arbeidsplassar i hovudsak lokaliserast innanfor regionale og lokale vekstsoner, knytt til sentera i kommunane. I Fjell, Sund og Øygarden, til dømes, er tre senter lista opp: Regionsenteret Straume og lokalsentera Rong og Skogsskiftet.

Vekstsonene skal liggja langs kollektivtrasear med gangavstand til kollektivstopp og tett mellom avgangane. I vest er dette trasear frå Bergen via Straume til Rong i nord og Skogsskiftet i sør.

Områda som ligg utanfor vekstsonene i dei nemnde kommunane, utgjer det aller meste av arealet deira. I Sund gjeld det omtrent heile kommunen utanom Skogsskiftet, i Fjell store delar av vestsida og delar av austsida, i Øygarden mellom anna alle bygdene nordom Rong. Tilsvarande gjeld for andre kommunar.

Dette er aktiv dødshjelp til det tradisjonelle bygdemiljøet, til strilekulturen og strilemålet. Grendene vil over tid døy langsamt ut. Mange barnefamiliar vegrar seg for å slå seg ned i bygder med minkande leikemiljø og aukande forgubbing, sjølv om dei finn ledige hus. Slik blir avfolking fort ein sjølvdrivande prosess.

Skal vi ha levande bygder, trengst det folk i alle aldrar. Ei viss utbygging er då nødvendig. Det handlar om å lata nye generasjonar bu i bygdene og utvikla dei vidare i samspel med lokale tradisjonar og lokal kultur.

Hovudgrunnen til det ekstreme planforslaget skal vera nasjonale og regionale føringar, mellom anna basert på klimaforliket av 2012 i Stortinget. «Skal me begrensa klimautsleppa, er me nøydd til å prøva å stagga privatbilismen», seier vikarierande fylkesordførar Pål Kårbø (Krf) til Vestnytt.

Men undervegs har premissane for denne konklusjonen endra seg totalt, ikkje minst dei siste månadene. Kårbø må vera ein dårleg avislesar om han ikkje har fått med seg nokre av dei mange sensasjonsprega oppslaga om eventyrleg sal av utsleppsfrie elbilar.

Alle spådommar er nemleg gjort fullstendig til skamme. Elbilsalet har eksplodert, klimareknestykket er difor er snudd på hovudet og behovet for framtidig biodrivstoff for bilar er redusert med 75 prosent på berre eitt år. Dei resterande 25 prosent vil i hovudsak gå til tungtransport, anleggsmaskiner, luftfart og skipsfart.

Det er no selt meir enn 105.000 reine elbilar i Noreg. For berre tre år sidan trudde myndigheitene at ein ikkje kom til å nå eit slikt tal før i 2030. I tillegg kjem alle hybridane.

Hordaland har godt over 16.000 elbilar og ligg med det skyhøgt over andre fylke enn Oslo og Akershus. Og i oktober i fjor vart «verdas største ladestasjon for elbil» opna i Bergen.

Bilprodusentar over heile verda investerer no enorme summar i utviklinga av reine elbilar. Daimler AG (Mercedes) skal til dømes ha 1tigått saman om å byggja eit nett av ekstremt hurtige hurtigladarar over heile Europa.

Regjeringa har som mål at det skal vera slutt på sal av personbilar med fossilt brennstoff i Noreg i 2025. Denne målsetjinga er no høgst realistisk, for salet av reine elbilar her til lands er uventa nok oppe i nesten 20 prosent av nybilsalet allereie.

Ein oppnår såleis ingen nemnande klimagevinst med eit fylkeskommunalt diktat om kor folk skal bu. Marknaden er i gang med å ordna dette på eiga hand, utan hjelp frå fylkeskommunen. 2025 er til og med tre år før utløpet av perioden den aktuelle planen skal gjelda for. Ein treng difor ikkje overkøyra lokaldemokratiet og ofra strilebygdene!

Mange stader i landet høyrer vi at folk blir oppfordra og stimulerte til å busetja seg i distrikts-Noreg. I valkampen registrerer vi også forslag om å gjera fossilt brennstoff billegare i distrikta. Men i bergensområdet, med sine korte avstandar, vil fylkeskommunen nærmast forby bustadbygging utanfor senterområda, trass i at elbilen er i ferd med å overta. Det minner om land vi ikkje likar å samanlikna oss med.