Problemet er den himmelropende ubalansen mellom idrett og kultur.

Tenk deg en bydel på størrelse med en norsk småby, uten en eneste fotballbane. Uten en eneste idrettshall hvor små og store kan drive med håndball, basketball eller andre idretter. Hvor all idrett må drives i friluft, eller i lokaler som ikke er tilpasset aktivitetene.

Vanskelig å tenke seg, sier du? Helt enig.

Tenk deg så den samme bydelen, la oss si på størrelse med Hamar, uten en eneste kulturarena. Uten en eneste scene hvor kor, korps eller rockeband kan fremføre sin musikk i egnede omgivelser. Hvor all fremføring av musikk, dans og drama må skje i gamle skolebygg med dårlig inneklima, gymsaler eller i bydelens kirker.

Like vanskelig å tenke seg, eller? Neppe.

Bydelen eksisterer, og den heter Fyllingsdalen.

Fyllingsdalen, med sine 30.000 innbyggere, er den eneste bydelen i Bergen uten eget kulturhus. I mer enn 40 år har bydelens ildsjeler arbeidet for dette. Fyllingsdalen kulturråd har, siden stiftelsen i 2009, fortsatt arbeidet. Syv år etter er Fyllingsdalen fremdeles bydelen uten en kulturarena.

Konsekvensene av manglende kulturarena er synlige og målbare. Fire skolekorps er lagt ned, og her er ingen amatørkorps. Hvor er tilbudet til ungdom som ikke driver med organiserte aktiviteter? Samtidig har det vokst frem et stort og mangfoldig idrettsmiljø, hvor fotball og håndball er i særklasse størst. Hvorfor er det slik?

Forklaringen er enkel: Idretten i Fyllingsdalen har egnede arenaer. De er sikkert ikke perfekte, men de finnes. Det er tilstrekkelig å vise til det nylig restaurerte og flotte idrettsanlegget ved Oasen. Gode arenaer sikrer rekruttering, miljø og ferdigheter. Intet vondt ord om idretten. Problemet er den himmelropende ubalansen.

Et kulturhus vil være en kraftfull identifikasjonsmarkør for innbyggerne, og en katalysator for bydelens uutnyttede kulturelle potensial. Det vil samle bydelens frivillige kulturliv, biblioteket vil få tidsmessige og gode lokaler, kulturskolen kan få fagmessige og etterlengtede øvingsrom, og fyllingsdølene slipper å «flagge ut» egne kulturproduksjoner.

I byrådets nylig fremlagte idrettsplan er planene om felles idretts- og kulturbygg skrinlagt, til tross for at både idretten og kulturen gjennom sitt samarbeidsutvalg har støttet disse planene. Hva angår kulturhuset skal kommunen nå gjennomføre en behovsanalyse. Enda en analyse, altså? Vi vet hva dette betyr: Hele prosjektet har rykket tilbake til start, og kulturhuset er helt i det blå.

Vi forventer nå at byrådet i sitt budsjett setter av penger til kulturhus i den neste 4 års-perioden. Hvis ikke vil Fyllingsdalen fremdeles være bydelen uten kulturarena, og ikke minst en bydel uten kulturpolitikk.