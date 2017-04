Kyrre skole er det eneste videregående opplæringstilbudet i Bergen for elever som sliter psykisk.

Hordaland fylkeskommunes opplæringsavdeling har bestemt seg for å flytte Kyrre skole til Danmarksplass, til lokaler som er uegnet til vårt bruk og til en beliggenhet våre elever vanskelig vil kunne finne seg til rette med.

Kyrre er et videregående opplæringstilbud for ungdom som sliter psykisk og som ikke har fungert i ordinær skole. Lærere og elever har protestert mot flytteplanene, men våre argumenter har møtt liten forståelse. Opplæringsavdelingens forslag synliggjør den stemoderlige behandlingen vår elevgruppe i lang tid har blitt utsatt for i Hordaland fylkeskommune.

Sommeren 2007 ble Dagskolen i Bergen nedlagt til store protester fra elever, lærere og innsøkende instanser. I forbindelse med en støttekonsert som ble holdt for Dagskolen møtte undertegnede daværende leder for Utval for opplæring og helse Roar Stenseide (Frp) til en diskusjon på NRK Hordaland vedrørende nedleggingsvedtaket. Stenseide forsvarte da dette vedtaket med at fylkeskommunen nå skulle satse på Kyrre skole. Kyrre skulle fra nå av ivareta Dagskolens tidligere elevgruppe samtidig som Kyrre skulle rustes opp.

I 2007 protesterte den politiske opposisjonen Ap, SV og Venstre kraftig på beslutningen om å legge ned Dagskolen.

På møter med skolens lærere og igjennom flere medier lovte disse partiene at hvis de vant valget samme høst skulle det satses mye mer på Dagskolen. Det var snakk om å doble det økonomiske tilskuddet. Kanskje opprette to Dagskoler. Det var en klar og uttalt forståelse for behovet for styrking av slike tilrettelagte opplæringstilbud som Dagskolen representerte.

Vi kjenner valgresultatet fra 2007, de borgerlige fikk flertall igjen. Dagskolen gjenoppstod ikke, og heller ikke Stenseides løfte om å bygge ut tilbudet ved Kyrre ble overholdt. Tvert i mot ble det bestemt at dette tilbudet skulle delfinansieres gjennom Nav-midler til elever uten skolerett, noe som har vært utfordrende for skolen å få til.

De senere årene har elevtallet økt og Kyrre har i dag lange ventelister. Frafallet i skolen var urovekkende høyt for ti år siden og det har ikke blitt mindre siden. Psykiske problemer er en viktig årsak til dette. Kyrre skole har i mange år vært det viktigste (og eneste) videregående opplæringstilbudet i Bergen for elever med slike problemer. Skolen har opparbeidet en solid kompetanse på feltet gjennom langvarig og grundig arbeid med målgruppen. OT/PPT og en rekke fagmiljøer i Bergen, blant annet de ulike distriktspsykiatriske sentrene kan bekrefte dette.

Fylkeskommunens politiske flertall utgjøres i dag av Ap, KrF og Senterpartiet med SV som støtteparti. Vi går utfra at Ap og SV fremdeles ønsker å styrke satsingen på tilrettelagte opplæringstilbud og arbeidet med frafallsproblematikk, slik de ivret for i 2007.

KrF, som med Pål Kaarbø i spissen, ble presset av samarbeidspartnerne Høyre og Frp til å stemme mot sin egen samvittighet, har nå muligheten til å ta bedre valg med sine nye samarbeidspartnere. Jeg har tiltro til at flertallet i Fylkestinget ikke ønsker å fremstå som løftebrytere i denne saken, men vise seg mer troverdig i forhold til tidligere løfter enn tilfellet var med deres politiske forgjengere.