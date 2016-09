USA er skyld i det langvarige, brutale kaoset vi ser i Syria i dag.

Gjennom fire år med krig i Syria har mange regimemotstandere repetert mantraet: «Assad må gå!»

Jeg har prøvd å få svar på spørsmålet: Er det personen Bashar al-Assad som må gå, eller er det hele regimet? Regimet har fremdeles kontroll over de fleste områdene i landet som er tett befolket. Hele tiden har de drevet skolene, stått for elektrisitets- og vannforsyning, med mer; slikt som er et regimes ansvar.

Det kan virke som svært mange nordmenn ikke vet at det hele tiden har vært «normalt» liv i de fleste større byer – til tross for krigen. Mange fortrenger at dette fortsatt må drives av landets regime, og at det å bygge opp et helt nytt regime er en langvarig prosess. Helt urealistisk i dagens Syria, slik jeg ser det.

Nå har USA og Russland blitt enige om våpenhvile og forhandlinger igjen. I den forbindelsen sto USAs utenriksminister John Kerry frem på NRK 12.9. og erklærte at det er en forutsetning for fred at Assad måtte gå, men at det ikke innebar at regimet måtte skiftes ut. Kerry var fullstendig klar på at i regimet er mange folk som er dyktige som må fortsette i styringen av landet.

USA har invadert et land uten tillatelse, de har støttet opp om brutale opprørsgrupper med propaganda, elektronisk utstyr, våpen og penger, og slik vært et viktig brikke i å skape det langvarige, brutale kaoset vi ser i Syria i dag.

På bakgrunn av dette er det godt å oppleve at det i alle fall kan komme noe positivt fra den kanten.