Det kan virke som om det er flere kontorister enn bosstømmere i BIR.

30. august skrev Sigfrid Johannessen om boss-situasjonen i Fyllingsdalen. Jeg har nettopp flyttet derfra til sentrum, og er glad for å slippe klistremerker som refser meg for å putte drikkekartonger i papirspannet og befaler meg å ta dem til returpunkter som ikke eksisterer. Men, hallo i luken! Noe må man vel bruke pengene på som man sparer ved ikke å ha returstasjoner.

For noen år siden avskaffet BIR et av de få returpunktene i Fyllingsdalen med argumentet om at det var mye «grising» der. Dette var sant, men normale mennesker hadde forstått at det var tilgriset nettopp fordi containeren ble hentet halvparten så ofte som den trengte. Det kan virke som om tømmedagene ble fastsatt på Eidsvold.

Jeg skulle gjerne vite hvor mange bosstømmere jobber under hvor mange kontorister i forhold til antallet for en mannsalder siden. Det er tross alt forvaltningsprinsippet til hele det moderne Norge å si opp kroppsarbeidere, sitte innendørs og rapportere til hverandre om den total stillstand, ikke sant?