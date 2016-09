I Norge har vi to typer kommuner: Enten er de truet av fraflytning og trang økonomi, eller for stor vekst og trang økonomi.

Offentlig armod holder på å ødelegge landets lokalsamfunn. Men hvorfor er landets kommuner så fattige? Søndag 28. august ble det avholdt medlemsmøte i Askøy Arbeiderparti. På agendaen sto eiendomsskatt. Bakgrunnen er at rådmannen har bedt den politiske ledelsen på Askøy om å vurdere å innføre eiendomsskatt på «Næring» og på «Privatbolig» i tillegg til «Verker og Bruk» som allerede er innført.

Arbeiderpartiet gikk før valget ut til velgerne og informerte om at de ønsket å innføre en skatt på «Verker og Bruk» om de fikk makten. Samtidig var de klar på at de ikke ønsket å innføre de to andre skatteformene. Derfor måtte man ta en slik eventuell kursendring opp med medlemmene. Men det var en vanskelig sak!

Økonomien på Askøy er katastrofalt dårlig. Etter åtte år med borgerlig styre lokalt, og tre år med borgerlig styre sentralt er det kun ekko tilbake i kommunekassen. Man kan si at avtroppende ordfører Siv Høgtun og varaordføreren Roald Steinseide har invitert til fest. Men ikke har de sendt nabovarsel, ikke har de handlet inn, ikke har de gjort klar lokalet, og når gjestene kommer, har de dratt hjem. For å si det slik: Jeg håper ikke de kjørte selv.

Men er det bare på Askøy man har det slik? Mitt inntrykk, er at i Norge har vi to typer kommuner: Enten er de truet av fraflytning og trang økonomi, eller så har de store problemer med for stor vekst og trang økonomi. Er ikke det veldig rart? Men hva lever en kommune egentlig av? Er det staten som skal fylle landets kommunekasser? Eller er det innbyggerne i kommunen? Eller begge deler?

Personlig tenker jeg at den offentlige armoden vi i dag ser, skriver seg fra en endring i hvordan vi forvalter ressursene våre. Hvordan kunne de fleste kommuner klare å bygge en svømmehall på 1970 tallet, men i dag ikke ha råd til å ha vann i bassengene? Landet er jo ekstremt mye rikere i dag. Hva er annerledes? Jeg klarer å se to store forskjeller:

Den ene handler om antallet studenter i Norge med høyere utdanning. Det som slår meg er hvor mange vi utdanner innenfor økonomi og administrasjon. Dette er for øvrig den gruppen som tjener desidert mest i landet. Men trenger vi så mange av dem? Er det økonomene som skal bygge landet?

Den andre store forskjellen, finner dere på Stortinget. Før i verden representerte Stortingspolitikerne et tverrsnitt av befolkningen. Der var det både lensmann og prest. Og jammen en postmann og en håndfull håndverkere også. Felles for de fleste, var at de hadde praktisk arbeidserfaring, før de gikk til tinget. De hadde sikkert «normale» venner også.

I dag virker det som om det sitter flest politiske broilere på Stortinget. Den eneste arbeidserfaringen mange av dem har, er en sommerjobb når de studerte. Økonomi og administrasjon. Og sånn.

Men hva lærer man på disse studiene? Jo, kort oppsummert kan vi si det slik: Senker man produksjonskostnadene og øker pris til sluttbruker, øker inntektene til aksjonærene. Det er målet.

Middelet er utflagging og reduksjon av kostnaden for lokal bemanning. Man kan si at alle landets styrerom arbeider hardt for å redusere den Norske lokal befolkningen sin skatteevne. Med på laget er landets politiske ledelse.