I år er det 100 siden vårt lands mest kjente fysiker, Kristian Birkeland, døde.

I år minnes vi en av Norges største forskere gjennom historien, Kristian Birkeland, som ble født for 150 år siden, og som døde for 100 år siden.

Birkeland var verdens første romforsker, og er mest kjent for å ha løst nordlysgåten. I tillegg sto Birkeland bak banebrytende nyvinninger i industrien som blant annet førte til dannelsen av Norsk Hydro (i dag: Yara). Han ble nominert til Nobelprisen syv ganger, og siden 1994 har Kristian Birkeland hatt æren av å være avbildet på den norske 200-seddelen.

Allerede i tidlig alder avdekket Birkeland en genuin interesse for vitenskap, og i sin første store avhandling studerte han forekomsten og variasjonen av solflekker. Birkeland fant det interessant at nordlyset så ut til å forekomme to dager etter høy solaktivitet, og for å undersøke sine teorier gjennomførte han simuleringer i laboratoriet.

Fakta: Kristian Birkeland Født 1.12.1867.

I perioden 1892–98 var han universitetsstipendiat.

I 1896 ble han medlem i Det Norske Videnskaps-Akademi.

Ble professor i fysikk i 1898.

Han publiserte 88 vitenskapelige avhandlinger og skrev tre bøker.

Hadde 60 patenter, deriblant på kaviar.

Ble nominert syv ganger til Nobelprisen.

Eneste norske fysiker på en pengeseddel, 200-kronerseddelen.

Han døde i Tokyo 15. juni 1917.

Med sitt berømte «terrella-eksperiment», kunne Birkeland korrekt slå fast at oppblussingen av nordlyset var knyttet til energi fra solen i form av ladde partikler og magnetfelt.

Gjennom en rekke ekspedisjoner etablerte Birkeland et nettverk av observatorier under nordlyssonen, og fra bakkemålinger av det jordmagnetiske feltet kunne han lage kart som viste de elektriske strømmene i polare områder.

Birkeland skapte mye kontrovers da han i 1908 foreslo at strømmer gikk langs de geomagnetiske feltlinjene inn mot og ut fra de polare områdene. Datidens målinger var ikke i stand til å bekrefte dette, men etter inngangen til satellittalderen mer enn 50 år senere ble Birkelands teori omsider bekreftet, og disse felt-rettede strømmene fikk kledelig navnet Birkelandstrømmer.

Til å finansiere forskningen sin inntok Birkeland industriscenen med sine mange forskjellige oppfinnelser. Etter en mislykket demonstrasjon med en elektromagnetisk kanon, kjente Birkeland lukten av NOx og innså at det store lysblaffet kunne brukes til å hente ut nitrogen fra luften. Dette gjorde han i stand til å lage kunstgjødsel, og snart grunnla Birkeland Norsk Hydro sammen med Sam Eyde og Marcus Wallenberg.

I 2013 ble et Senter for Fremragende Forskning (SFF) i romfysikk etablert ved UiB. Til ære for Kristian Birkeland tok det nye forskningssenteret navnet Birkelandsenteret for romfysikk (BCSS). Sentralt for BCSS står spørsmålet «Hvordan er jorden koblet til rommet?», og i tråd med Birkelands virke som forsker arbeider vi på flere plan for å løse naturens mysterier. Dette inkluderer observasjoner fra instrumenter på bakken og fra satellitter/raketter, eksperimenter på laboratoriet, teoretiske analyser og numeriske simuleringer.

Til å besvare problemstillinger som går på tvers av tradisjonelle fagdisipliner, representerer forskere ved BCSS et bredt spekter i ekspertise om sentrale tema som atmosfæren, ionosfæren, magnetosfæren, partikkelfysikk og astrofysikk.

Kristian Birkeland var den første til å foreslå at nordlyset er fotavtrykket til elektriske felt-rettede strømmer som forbinder jorden med vårt nære verdensrom. I romforskningsmiljøet tenkte man før at nordlyset og sørlyset er identiske, da partiklene som produserer det vakre fargespillet på himmelen speiler frem og tilbake langs magnetfeltlinjer som forbinder jordens to polare hemisfærer. Men i dag vet vi at de to polarlysene sjeldent er like.

I virkeligheten er hele det nære verdensrom med dets magnetfeltlinjer asymmetrisk det meste av tiden. De storskala-prosessene er høyst dynamiske, og årsakene til at både nordlyset og de elektriske strømmene endres kontinuerlig i tid og rom er fremdeles ukjent for oss.

De energetiske partiklene som ligger til grunn for nordlyset, påvirker både kjemien og temperaturen i atmosfæren og dermed kanskje også jordens klima. BCSS har derfor startet et unikt tverrfaglig samarbeid med Bjerknessenteret for klimaforskning for å undersøke klimabetydningen av energetiske partikler nærmere.

Kristian Birkeland var en pioner i å forstå hvordan elektriske utladninger kan brukes til å hente ut nitrogen fra luften. En tilsvarende pionérånd har preget BCSS de siste årene i møtet med et nylig oppdaget fenomen. Vi tenker her på korte glimt av gammastråler som produseres av elektroner som akselereres til relativistiske energier i de voldsomme elektriske feltene i tordenskyer. For å kunne forstå mikro-prosesser som foregår i løpet av en milliarddels sekund trengs det aller ypperste innen måleinstrumenter. Både når det gjelder å utvikle slike instrumenter for rommet, flykampanjer og eksperimenter på laboratoriet, er BCSS i den absolutte forskningsfronten.

Birkelandsenteret for romforskning har sitt hovedkvarter ved UiB, med noder ved NTNU og UNIS og samarbeidspartnere over hele verden. BCSS spiller en avgjørende rolle i å opprettholde og styrke den internasjonale anerkjennelsen av det norske romforskningsmiljøet og går stolt i fotsporene til Kristian Birkeland.

Birkelandsenteret fremstår i dag som det naturlige midtpunktet for norsk romforskning og har de siste årene investert betydelig i eksisterende infrastruktur for bakkebaserte observatorier på Svalbard og i Nord-Norge.

22. juni vil BCSS få besøk av professor Dan Baker, en av de store skikkelsene i USAs romforskningsmiljø. For tiden er Dan Baker direktør ved Laboratory for Atmospheric and Space Physics, University of Colorado. Dan Baker en profilert forsker og vil i sitt foredrag i Bergen se nærmere på hvordan romværet kan påvirkes av menneskelig inngripen. For på samme måte som vi mennesker påvirker jordens klima, så kan vi også påvirke – og har påvirket – været i vårt nære verdensrom.