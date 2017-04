Er det egentlig så klinkende klart at NHO er imot ulønnede praksisplasser?

Administrerende direktør Kristin Skogen Lund forsikrer i BT 5. april at det er «klinkende klart» at NHO ikke ønsker et arbeidsliv hvor folk jobber gratis. Det er betryggende å høre.

Fullt så betryggende er det ikke at hun totalt overser at min Fripenn-kommentar lørdag 1. april ikke handlet om arbeidslivet generelt, men om den tiltakende tendens til å lokke unge inn i ulønnete internships, eller praksisplasser.

Faktisk er det ganske urovekkende at hun ikke kommenterer sitatet jeg gjenga fra NHOs kompetansedirektør, Are Turmo, som til Universitas sa at «det er en god investering å jobbe gratis». Er det egentlig så klinkende klart at NHO er imot en slik ordning?

Skogen Lund skriver at NHO ønsker «en ordning for universiteter og høyskoler med studiepoenggivende praksis». Kan vi regne med at hun vil protestere mot at Innovasjon Norge for tiden søker etter praktikanter til åtte kontorer rundt om i verden, alle uten lønn, og så vidt jeg kan se av utlysningen, uten studiepoeng? NHO er tungt representert i de styrende organer i Innovasjon Norge.

Blant oppgavene som er skissert for praktikanten i Cape Town/Nairobi er denne: «Kartlegging av FinTech-miljøene i Sør- og Øst-Afrika og vurdere forretningsmuligheter for norske aktører relatert til disse.» Er ikke det verdt noen kroner?

Skogen Lund skriver at «hvordan verden er, og hvordan Sven Egil Omdal ønsker at den skal være, er tydeligvis to forskjellige ting». Det er en presis observasjon. Derfor forsøker jeg også å gjøre med noe av det som ikke er godt nok. Det er 30 år siden jeg, som leder i Norsk Journalistlag, var med på å få på plass en avtale om at journaliststudenter skal ha lønn i praksisperiodene.

I 2013 viste en gjennomgang av studiene ved fakultet for samfunnsfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus at bare én av de sju utdanningene har lønn i praksistiden. Det er journalistutdanningen. Støtter Skogen Lund kravet i European Quality Charter on Internships and Apprenticeships, utformet av European Youth Forum, om at alle som utfører et arbeid, også studenter, skal ha lønn for strevet?

Jeg skrev om hvordan gratisarbeid, midlertidige kontrakter og usikre arbeidsforhold brer om seg i Europa, noe NHO er nødt til å kjenne til gjennom sine internasjonale kontakter. I motsatt fall kan jeg hjelpe henne med betydelige mengder litteratur.

Skogen Lund åpner sitt innlegg med en påstand om at jeg slurver mye for tiden, og avslutter med å anklage meg for å være uredelig. Mellom disse angrepene fant hun ikke plass til en eneste gjendrivelse av mine faktiske påstander.