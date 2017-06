Å fortsette praksisen med sprøyte-drinker for å samle inn penger til dem det gjelder blir dobbeltmoralsk og latterlig.

Her en dag feiret jeg og resten av kullet mitt at bachelorgraden i pedagogikk omsider var i boks. Kvelden besto av middag og drinker, og stemningen var god. Utover kvelden gikk praten fra obskure teoretikere og arbeidsplassforskning til hvilket sted som skulle få æren av å severe oss enda bedre humør, og gjerne en svingom på dansegulvet utover natten.

Flere steder i Bergen sentrum ble nøye overveid, før en i gjengen skjøt inn: «Vi skal ikke prøve oss på Parken da? Det er et nytt utested, hvor temaet er å lage parkstemning inne.» Flere sa seg enig i at dette hørtes kult ut. «Forresten, hørte at drinkene serveres med en sprøyte oppi, som pynt». – «Ja det har jeg også hørt» – kom det fra en annen. «Hvis du ber om shot får du spørsmål om du vil ha normalt shotteglass eller i sprøyte!»

Nikita Solenov

Her rant det virkelig over for meg. Altså, tuller dere med meg? Er det virkelig et utested i Bergen sentrum som spiller på andre menneskers svært uheldige skjebne? Rundt andre menneskers avhengighet, sykdom og død?

BA kjørte en artikkel på samme problematikk allerede 29 mai. Dagen etter kom det kom frem at drinkene skal fjernes når de får nye menyer.

Men drinkene med sprøyter som «pynt» fremdeles blir solgt på Parken, 14 dager senere. Denne praksisen skal fortsette til utestedet skifter meny til høsten. Som et plaster på såret kan de fortelle oss at kr 10,- per solgte drink blir donert til ulike veldedige formål innen rusomsorg.

Personlig synes jeg ikke dette er nok. Etter å ha fått tyn i BA, hvor eierne av Parken la seg flate, burde drinkene blitt byttet ut umiddelbart. Hvorfor i alle dager skal dette få lov til å fortsette helt til høsten om eierne selv innser at dette var en skivebom? At 10 kr per solgte drink skal doneres til et veldedig tilbud ser jeg på som et skudd i blinde. Kan ikke drinkene fjernes en gang for alle, enkelt og greit?

Og hvis Parken ser det som rimelig å donere penger til rusomsorg som et slags plaster på såret, kunne ikke dette vært en engangssum? En sum de selv mener er rimelig å betale etter å ha trampet en stor gruppe mennesker på tærne? Å fortsette praksisen med ovennevnte drinker for å samle inn penger til dem det gjelder blir dobbeltmoralsk og latterlig.

Hva som i sin tid har skjedd i Nygårdsparken er vanskelig for meg som utenforstående å fortelle noe om, men utallige statistikker og enkelte avisartikler forteller meg det jeg trenger å vite. For i denne parken har også flere menneskeliv tatt slutt. I denne parken finnes det flere historier om overdoser, overdosedødsfall, sykdom og elendighet. Punktum.

Ideen er avskyelig, konseptet makabert og jeg har lyst å peke en finger mot dem som villig ønsker å oppsøke dette utestedet en lørdagskveld. Har du, ja du ja, noen gang tenkt over hvilket konsept du villig kjøper øl av, skåler i og danser hos?

Jeg har samtidig lyst å peke en finger mot Bargruppen AS, som etter noen få tastetrykk viser seg å være en relativt etablert gruppe her i Bergen. De kan skilte med fire utesteder i sentrumskjernen, og som ved åpningen av Parken sa seg fornøyde med å kunne «tilby bergenserne noe nytt og spennende». Hva i all verden var det dere tenkte på?