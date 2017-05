En beskjeden forbedring for pensjonistene velter ikke statsfinansene slik BT er bekymret for.

Bergens Tidende har i lederen 8. mai kastet seg over pensjonistene. Det fremheves at regjeringen undergraver pensjonsforliket ved å bruke 840 millioner kroner på å forbedre pensjonistenes økonomiske situasjon. Videre påpekes det at dette bare er én av flere dyre gavepakker til pensjonistene. Jeg tror ikke man vil finne mange pensjonister, og for så vidt heller mange politikere, som vil slutte seg til lederartikkelens innhold.

Vi har en god pensjonsordning i Norge. I erkjennelsen av at vi blir eldre, og at pensjonskostnadene vil stige vesentlig i årene fremover, ble pensjonsforliket inngått. Her ble det fastslått at alderspensjon over minste pensjonsnivå skulle reguleres årlig lik lønnsveksten i samfunnet, men med et fratrekk på 0,75 prosent. Videre var det slik at gifte og samboende pensjonister fikk sin pensjon redusert til 85 prosent, da det er rimeligere å bo sammen enn å være alene.

Disse punktene har pensjonistene følt var svært urettferdige. De siste årene har vist at inntektsutviklingen for pensjonistene har vært spesielt svak. Regjeringen foreslo derfor at reduksjonen til gifte og samboere bare skulle være 90 prosent. Det betyr at avkortningen blir redusert med 8000 kroner for et par. Det er vel dette BT kaller for en gavepakke. Stortinget vedtok imidlertid forslaget, til stor glede for dem det gjelder.

Forslaget som nå legges frem i revidert budsjett for 2017, er en ytterligere forbedring for pensjonistene. Minstefradraget økes med to prosentpoeng. Dette gir en relativt beskjeden skattelette for vanlige pensjonister på om lag 1000 kroner.

Bergens Tidende påstår at dette er en unødvendig stor utgiftspost på statsbudsjettet. Tiltaket koster 840 millioner. Statsbudsjettet har en utgiftsside på om lag 1300 millairder. Politikerne roses ofte når penger brukes til for eksempel samferdsel, kultur og flere andre ting. En relativt beskjeden forbedring for pensjonistene velter ikke statsfinansene slik BT er bekymret for.