Jeg håper vi også i fremtiden vil oppleve å miste dyktige direktører til andre byer.

Listen over dyktige kunst- og kulturledere som de siste årene har forlatt Bergen til fordel for andre prestisjefylte lederjobber i inn- og utland, er lang. Vi har mistet Erlend Høyersten til Aarhus Kunstmuseum, Andrew Litton til New York-balletten, Ingrid Røynesdal til Oslofilharmonien og Øvstebø til The Renaissance Society i Chicago. Martin Clark er på vei til Camden Arts Centre i London, og Karin Hindsbo til Nasjonalmuseet i Oslo. Å gi slipp på mange formidable kapasiteter på kort tid er åpenbart en utfordring, men det kan også være en styrke.

Kristiania var «denne forunderlige byen som ingen forlater før han har fått merke av den», skriver Hamsun i «Sult». Men han kunne like gjerne sagt det om Bergen, og da i mer positiv forstand. Vi glemmer ikke hvor vi kommer fra.

Å være direktør for våre viktige kunstinstitusjoner gir unike innblikk i kulturbyens mange styrker. Vi er selvsagt tjent med at dyktige ledere tar med seg kunnskap om og impulser fra Bergen til resten av Norge, Europa og verden. På samme måte som vi ønsker nye impulser velkommen hit.

Byrådets mål er at Bergen skal være Nordens mest nyskapende kulturby. At Bergen er i forkant internasjonalt, vises ved at vi tiltrekker oss flinke folk fra hele verden. Det er naturlig at de går videre til viktige lederjobber andre steder.

I løpet av sin tid som sjefsdirigent bidro Andrew Litton til å løfte Bergen Filharmoniske Orkester inn i et prominent internasjonalt selskap. At han har tatt med seg en liten bit av kulturbyen Bergen til balletten i New York, er lett å tenke seg.

Tidligere i vår ble jeg invitert til ARoS, Aarhus Kunstmuseum, i anledning av ARoS New Nordic Festival. Der ble oppmerksomheten rettet spesielt mot Bergen «- og alt det bedste fra Bergen indenfor musik, gastronomi og kultur» som det sto i invitasjonen. Hensikten var å bygge bro mellom to byer og lære av hverandres erfaringer. Erlend Høyerstens bakgrunn fra Bergen og KODE var neppe helt uten betydning for at nettopp Bergen ble invitert.

At andre forsyner seg grovt av Bergens klokeste hoder, kan være et sunnhetstegn. Våre kunst- og kulturinstitusjoner er høyt ansett i inn- og utland, og det å styre dem er en oppgave som krever formidable lederevner og faglig innsikt.

For ambisiøse kulturledere er Bergen ingen middelmådig mellomstasjon, men en unik mulighet til faglig vekst og utvikling. Jeg håper derfor vi også i fremtiden vil oppleve å miste dyktige direktører til andre byer - samtidig som nye, kompetente mennesker slipper til og beriker byen vår. Da vet vi at kulturbyen Bergen er dynamisk, fremoverlent og i stadig utvikling.