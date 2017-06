La oss alle sette fra oss kaffekoppene, løfte blikket fra Bøes mikroskop og se mer generelt på gaver.

Det er god grunn til å se nærmere på byrådets håndtering av bysykkelsaken, skrev vi i BT 27. mai. Svaret fra byrådsleder Harald Schjelderup samme dag var kontant og avvisende - vår kronikk baserte seg angivelig på faktafeil.

I BT 30. mai skriver Eirik Glambek Bøe at bysyklene til Bergen kommune er en gave og dermed ikke en offentlig anskaffelse. Bøe ser ingen problemer med syklene eller gaver som sådan, og mener diskusjonen kun hører hjemme over kaffetrakteren på Det juridiske fakultet.

Vi er alle enige om at en gave i seg selv ikke er en anskaffelse. Vår kronikk var basert på e‑postkorrespondansen som er offentliggjort i saken. Denne korrespondansen er det eneste håndfaste som er tilgjengelig, og gir inntrykk av at gavemottaker Bergen kommune var en påfallende aktiv gavemottaker. Derfor var det etter vår oppfatning, og som BTs politiske redaktør Frøy Gudbrandsen skriver på lederplass 31. mai, grunn til å stille spørsmål både ved byrådets håndtering av saken og Schjelderups avvisende holdning mot tidligere kritikk og spørsmål - uten at dette karakteriseres som en ondsinnet mistenkeliggjøring.

Arkivfoto: Jan M. Lillebø

En innkjøper som i lang tid har ønsket seg eller trenger noe, som kan kjøpe det selv, men som heller går ut i markedet og finner en leverandør, legger til rette for og aktivt styrer utformingen, får en mellommann til å betale leverandøren, og deretter mottar det innkjøperen har ønsket seg, fremstår etter vår vurdering mer som en innkjøper enn som en gavemottaker.

Det er en slik aktiv gavemottaker som skaper inntrykk av omgåelse av regelverket ved at anskaffelse kamufleres som gave. Skjønner ikke Bøe det?

Hvorvidt dette var tilfellet for Bergen kommune i denne saken, har senere vært gjenstand for uttalelser fra flere aktører og politikere. Vi skulle gjerne sett dokumentasjon for flere av påstandene utover en meget velvillig lesing av e-postkorrespondansen. Vårt poeng i denne kronikken er imidlertid noe annet.

I innlegget 30. mai viser Bøe til at det er kommunens innbyggere som skal bruke syklene og dermed får nytte av gaven. Dette er ikke et spesielt relevant argument.

De fleste anskaffelser kommunen foretar, kommer innbyggerne til gode - enten de er trafikanter på kommunale veier, elever på kommunale skoler eller beboere på private, men kommunalt finansierte sykehjem.

Bøe etterspør hvordan en anbudstekst skulle vært formulert i et tilfelle som denne sykkelsaken. Selv foreslår han «Bergen kommune ønsker seg bysykler, men betaler kr. null for det». Det var kanskje ikke Bøes intensjon, men vi liker hans forslag.

Bøe foreslår en såkalt konsesjonskontrakt, som kan være én av flere måter å drifte en bysykkelordning på. Konsesjonskontrakter reguleres også av anskaffelsesregelverket. I slike kontrakter betaler ikke nødvendigvis innkjøperen noe, men etter et anbud konkurrer leverandørene om å levere syklene. Leverandøren får sin betaling for eksempel i form av inntekter fra å selge reklameplass på syklene, stativene og i en app, samt brukerbetaling (sistnevnte er også tilfellet for årets bysykler i Bergen).

Bøe synes heller ikke å se noe problematisk, verken etisk eller juridisk, ved at gavegiveren får positivt omdømme tilbake for sin gave. I den grad det er problemer her, forstår vi at Bøe mener problemene er så mikroskopiske at de kun hører hjemme over kaffetrakteren på Det juridiske fakultet. La oss alle sette fra oss kaffekoppene, løfte blikket noe fra Bøes mikroskop og se mer generelt på gaver.

Både Schjelderup og Bøe synes å se gaver til det offentlige som noe utelukkende positivt. De fleste gaver skjer nok med de beste intensjoner - heldigvis. Og vi er enige i at gaver har positive sider. Men generelt sett, løsrevet fra denne konkrete sykkelsaken, er det etter vår mening likevel rom for diskusjon, varsomhet og skepsis til gaver, spesielt i en kommune.

Det betyr ikke at man skal mistenkeliggjøre enhver gave, slik Schjelderup har advart mot, og som Gudbrandsen skriver ville det vært synd. Men det betyr heller ikke at man skal stille seg blindt positiv til alle gaver. Her må man kunne holde to tanker i hodet samtidig - kunne sykle med kaffekopp i hånden.

Det offentlige utøver myndighet på flere områder. Det offentlige kan være gavemottaker på ett område, samtidig som det de er myndighetsutøver overfor gavegiveren på et annet område. Det er dette som er betenkelig.

Hvordan mener Bøe og Schjelderup det ville tatt seg ut dersom en privat utbygger skjenker en kommune en større gave, samtidig som den samme kommunen behandler en byggesak hvor gavegiveren er part? Og hva om byggeprosjektet er omstridt eller bryter med den øvrige bebyggelsen i området? Eller at store investeringsbanker ga gaver til Finansdepartementet eller Finanstilsynet, et tilsyn som har som oppgave å føre tilsyn med de gavegivende bankenes øvrige virksomhet?

Mener Bøe at slike problemstillinger er så juridisk og etisk mikroskopiske at de kun hører hjemme i kaffepauser på et juridisk fakultet? Vi antar at det ikke er uten grunn at den statlige forvaltningen synes å ha økende skepsis til gaver.

For å trille tilbake til Bergens bysykler; av Schjelderups notat til gruppelederne i Bergen bystyre 30. mai, (tilgjengelig via BA samme dag), forstår vi at det ikke er vanlig å gjøre større gaver til byrådssak. Kanskje burde det være det.

Større gaver til kommunen kunne da vært besluttet ved vedtak. Det ville gitt kommunale kontrollinstanser som Bystyret og kontrollutvalget, samt allmennheten i form av media og øvrige, muligheten til å vurdere om gaven har et forsvarlig grunnlag. Gavens forhold til forskjellige regelverk ville blitt bedre belyst og (forhåpentligvis) avklart på forhånd.

Det kunne også lagt bedre til rette for givergleden som Schjelderup og vi alle ønsker å bevare. Det ville også gitt mindre grunnlag for eventuell mistenkeliggjøring av gavegivers intensjoner, noe som klart kommer den gavmilde til gode.

Vi er enige med Gudbrandsen i at byrådet gjør et klokt grep ved å lage nye rutiner for hvordan kommunen bedre kan håndtere gaver fra private. Det kan gi flere og bedre sykler, pluss kaffe, til oss alle.

