Jeg er ingen løpegutt for TV 2s eier og ledelse.

Jeg har ikke bestemt meg for om jeg skal være beæret av nærmest å bli utstyrt med geniale strategiske evner av BTs kulturredaktør Frode Bjerkestrand eller fornærmet for at han utpeker meg som løpegutt for TV 2s eier og nåværende ledelse.

Men jeg kan trygt slå fast at Bjerkestrand bommer i begge observasjonene. Jeg har faktisk vært i stand til å selv både å tenke ut og skrive innlegget i BT. Det var først da innlegget var ferdig at jeg orienterte min etterfølger i sjefsstolen. Noe annet ville vært grovt illojalt. Eieren har jeg aldri snakket med om innlegget.

Jeg synes heller ikke at han er spesielt treffsikker når han karakteriserer meg som en vandrende selvmotsigelse. Jeg har hatt, og har et sterkt engasjement for TV 2 og for at TV 2s hovedkontor, nyhetsledelse og annen viktig virksomhet skal være i Bergen.

Jeg har ment, og mener at det er viktig for TV 2 og for mediemangfoldet i Norge. Jeg har ment, og mener at NRK trenger en sterk konkurrent som løser allmennkringkastingsoppdraget på en annen måte. En bit av dette er lokalisering utenfor Oslo.

Med Media City Bergen har vi en unik mulighet til å utvikle et spennende mediemiljø som ikke har sin make i Norge og Norden. Det ville være et stort nederlag for meg, men også for mange andre, om det skulle smuldre bort.

Jeg vil minne om at de opprinnelige konsesjonsvilkårene for TV 2, herunder hovedkontor i Bergen, var politisk bestemt. Staten påla TV 2 en rekke forpliktelser i bytte mot privilegier. Spørsmålet nå er om regjeringen mener at det har noen verdi lenger å ha en operasjon tilsvarende det TV 2 har i dag. Så langt har jeg oppfattet bred politisk oppslutning om det.

Men det kan vanskelig realiseres uten at regjeringen tilbyr en kompensasjon for merkostnadene. Det er ikke subsidier, men betaling til TV 2 eller en annen søker, for en samfunnsgagnlig tjeneste som staten ønsker. Det er en mekanisme vi kjenner godt fra blant annet samferdselssektoren. Om regjeringen mener dette ikke lenger har noen verdi, er det en ærlig politisk vurdering, men da kan de og vi ikke lukke øynene for mulige konsekvenser.