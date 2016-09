Intensjonene står ikke i stil med den økonomiske innsatsen.

Barnehagelærere har i de siste årene gikk tilbakemeldinger om at det er blitt stadig vanskeligere å følge opp barn med spesielle behov. Det rapporteres om manglende ressurser.

I slutten av mai stilte Rødt byråden et skriftlig spørsmål i bystyrets komite for barnehage, skole og idrett, og ba om tall for tildelingen av ressurser til dette fra 2005 til i dag. Tallene i svaret bekreftet vårt inntrykk av at ressursene på dette området er blitt stadig knappere.

I 2005 var det 120 årsverk i stillinger som støttepedagog, altså i den tildelingen som skal styrke grunnbemanningen i barnehagene ved behov. I 2015 var dette økt til 150 årsverk. I samme periode hadde vi en økning på omtrent 4500 barnehagebarn. Det vil si at mens det var 84 barn per støttepedagog i 2005, var dette økt til 102 barn per støttepedagog i 2015, en økning på 21 prosent.

Disse tallene bekrefter at det er grunn til bekymring. Basert på barnehagelærernes egne faglige vurderinger ble det i 2015 søkt om 225 stillinger til ekstra personalressurs. Bare litt over halvparten, 127 stillinger, ble tildelt. Vi er bekymret for hva dette gjør for kvaliteten i tilbudet til enkeltbarn og barnegruppene, og om det sikrer et tilbud i tråd med kravene i barnehageloven.

Barnehagelærere formidler til oss at de opplever å stå i en skvis, og at de ofte må ta det umulige valget mellom god nok oppfølging av enkeltbarn eller av barnegruppa som helhet. Vi mener dette er en uholdbar situasjon å være i, både med tanke på kvalitet og når det gjelder belastningen på de ansatte. Sykefraværet i de kommunale barnehagene i Bergen var i 2014 på 12,9 prosent.

Etter at vi fikk tilnærmet full barnehagedekning har det vært et sterkt fokus på kvalitet i barnehagene, og på betydningen av tidlig innsats. Dessverre står ikke intensjonene i stil med den økonomiske innsatsen. Dagens byråd kan snu denne negative utviklingen. Vi forventer at budsjettet for 2017 gir en annen retning, og at byrådet lager en plan for opptrapping til et nivå som kan sikre god nok oppfølging av både enkeltbarn og barnegruppene.

