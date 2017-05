I beste mening oppfordrer jeg dere foreldre til å takke ja til å inkludere barna deres i mekling.

I Norge har vi en unik ordning i verdenssammenheng, nemlig allmenn meklingsplikt for alle foreldre som har barn under 16 år og skiller lag, både gifte og samboende.

Vi har god informasjon fra forskning om at barn vil inkluderes i denne meklingen. De vil gjerne fortelle foreldrene hva som er viktig for dem i hverdagslivet, og om følelser de har knyttet til bruddet. «Vi trenger ikke gi barna en stemme, det har de allerede, vi trenger å gi de voksne bedre ører», har barneombudet sagt.

For de aller fleste foreldre er et brudd svært krevende, både personlig og ikke minst av hensyn til barna. Mange følelser er i sving; sorg, skuffelse, svik, og noen ganger også lettelse. Barna er en del av bruddet, og blir dermed i varierende grad påvirket av foreldrenes følelser. De har også egne tanker, følelser og bekymringer i forhold til den nye familiesituasjonen.

Det kan være utfordrende å se situasjonen fra barnets perspektiv når en selv er i et følelseskaos. Det blir det tatt beslutninger som får store konsekvenser for barna: Hvor skal barna bo? Hvordan skal samværsordningen fungere? Og ikke minst: Hvordan kan mor og far samarbeide til det beste for barna under og etter bruddet?

Vil barn inkluderes i mekling? I forskningsprosjektet «Høring av barn i mekling» fra RKBU Nord/UiT ble involvering av barn i mekling studert, og 413 barn deltok. Et viktig funn var at barn som fikk muligheten til å delta i mekling, ønsker det.

Alle barna som deltok, med unntak av tre barn, benyttet muligheten til å si noe til sine foreldre. Hva de hadde å si varierte, og kontrastene var store mellom alvorlige og små hverdagslige tema - for eksempel at de ikke vil sove hos en som drikker alkohol, eller at de ønsker seg akvariefisk.

Undersøkelsen viser at det ikke nødvendigvis er de store spørsmål som hvem barnet skal bo med som opptar barnet, men for eksempel om de kan fortsette på fotballaget. Det som blir veldig tydelig i meklingsrommet, er at barn kan være fylt av sterke følelser som sinne og sorg, og ikke minst være bekymret. Dette kan gå utover søvn og skoleprestasjoner, og er viktig å få på bordet, noe de aller fleste foreldre er enige i.

Lojalitetskonflikt kan være noe barnet kjenner på, at det må velge side eller «dele seg i to». Det kan da være nyttig for foreldre og barn å få meklers hjelp til å sette ord på dette. Det er fortsatt foreldrene som har ansvaret for beslutningene og avtalen.

Kjennskap til barnets tanker og følelser kan hjelpe foreldrene til å støtte barna sine følelsesmessig og komme frem til gode avtaler. Hele omdreiningspunktet ved å inkludere barn i meklingsprosessen er nettopp at barnets perspektiv trer tydelig fram.

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har ansvaret for å tilby kvalifisert mekling ved brudd. Det er Familievernkontorene sammen med et eksternt meklerkorps som bistår med meklingen. Familier skal som hovedregel få tilbud om mekling innen tre uker, og de oppfordres til å inkludere barna i meklingen. Her skal spørsmål om blant annet bosted og samvær avklares, og meklingen er en unik arena for barnet til å få presentere tanker, meninger og følelser rundt bruddet når begge foreldrene og en fagperson lytter.

Foreldre snakker som oftest mye med sine barn om bruddet og konsekvenser, både før og etter mekling. Meklingen kommer i tillegg til samtalene familier har hjemme. I utgangspunktet er det kun én obligatorisk meklingstime, men mange familier trenger mer enn en time, og det får de tilbud om.

Barns rett til å uttale seg om forhold som angår barnet, er nedfelt i Barnekonvensjonen og dette har Norge forpliktet seg til ved ratifisering.

I region vest ble det i 2016 gjennomført rundt 4100 meklinger. Barn var tilstede i rundt en femtedel av meklingene. Det betyr at fire av fem barn i regionen ikke fikk anledning til å snakke direkte med begge foreldre og mekler når avtalen om bosted og samvær ble inngått. Det betyr ikke at ordningene nødvendigvis ble dårlig for disse barna, men de fikk ikke muligheten til å delta aktivt.

Bufdir har nylig laget en Opptrappingsplan for barn i mekling. Hovedformålet med planen er at inkludering av barn i mekling blir hovedregel og ikke unntaket. Jeg har dermed støtte både av sentrale myndigheter og ikke minst barna når jeg kommer med følgende appell til foreldre som opplever brudd: I beste mening oppfordrer jeg dere til å takke ja til invitasjonen om å inkludere barna deres i mekling.