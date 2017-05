Bergen kan på samme måte som andre byer sette foten ned for nye kommersielle barnehager.

Flere norske byer har den siste tiden satt foten ned for velferdsprofitører i barnehagesektoren. Tromsø, Bodø, Oslo og Trondheim har sagt nei til nye kommersielle barnehager.

Byrådet i Bergen skriver i plattformen sin at foreldrebetaling og offentlige tilskudd skal komme barna til gode, men har så langt gjort lite for å sikre at dette skjer. 70 prosent av barnehagene i Bergen eies av private, og en økende andel av disse eies av selskaper og personer som ser på barnehage som en økonomisk investering som skal gi avkastning.

I fjor innkasserte selskapet til barnehagebaron Rolf Tore Andersen 215 millioner kroner på blant annet salg av Kidsa barnehager. Dette er barnehager som har mottatt millioner i offentlige tilskudd og foreldrebetaling.

Kjøperen er et selskap som eies av Norlandia, et selskap med koblinger til skatteparadis, som eies av Adolfsen-brødrene – som i 2015 og 2016 tok ut 102 millioner i utbytte fra virksomheter finansiert av våre skattepenger og av foreldrebetaling.

Dette er penger som skulle kommet fellesskapet og barna til gode. Overskuddet i de kommersielle barnehagene skapes gjennom dårligere bemanning og dårligere vilkår for de ansatte. Kommersielle barnehager i Bergen har en klart dårligere bemanning enn de kommunale og de ideelle. Dette går det an å gjøre noe med, dersom byrådet vil.

Bergen kan på samme måte som andre byer sette foten ned for nye kommersielle barnehager, ved ikke å gi godkjenning til utbyggere som har profitt som motiv. Vi har også sett at kommersielle eiere kjøper opp det som har vært ideelle barnehager.

Dette kan forhindres ved å kreve ny søknad om godkjenning ved oppkjøp. Videre kan kommunen sette av investeringsmidler til selv å kjøpe barnehager fra private. Når Læringsverkstedet ser på det som god butikk å kjøpe opp barnehager, tenker jeg at det må kunne være en god investering også for kommunen.

På den måten kan byrådet raskere nå målet om en større andel kommunale barnehager, samtidig som en sikrer skikkelige arbeidsvilkår for de ansatte og større demokratisk kontroll over sektoren.

Kommunalt oppkjøp av private barnehager er med andre ord et politisk kinderegg for byrådets egne uttalte ambisjoner. Det bør også gjennomføres et grundig økonomisk tilsyn av alle de kommersielle barnehagene så fort som overhodet mulig.

Til slutt bør kinderegget pakkes inn med at det fra høsten 2017 innføres en bemanningsnorm for alle kommunale og for nye private barnehager etter mønster fra andre byer i Norge. Byråd Pål Hafstad Thorsen var veldig tydelig i 2011 på at dette skulle innføres i Bergen, uten forbehold i at saken skulle behandles på Stortinget først. Tar du ballen, Pål?