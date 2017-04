Lek kan også fungere ekskluderende og på den måten skape mindre gode erfaringer for noen barn.

Den nye rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver, som nå er lansert, slår fast at barna i barnehagen skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen og gi dem tro på at de kan forandre verden. Det innebærer en forståelse for at alle barn må erfare at de hører til, og at alle barn må få erfare å være inkludert i leken.

Demokrati og økologi henger sammen – og det må gjenspeiles i hverdagen i barnehagene. For at det skal være mulig må også samfunnet innrettes på en måte som gjør stedene der barn bor og ferdes til steder med plass til varierte former for lek og utforskning, der kontakten med natur, dyr og ulike generasjoner av mennesker lett kan oppsøkes i det daglige og ikke bare på utflukter.

Med den nye rammeplanen for barnehagen er bærekraft en del av verdigrunnlaget og et mål for norske barnehager. Men hvor bevisste er egentlig barnehagene dette målet? Vi ser flere utfordringer som må løses for at barnehagene skal gå i en bærekraftig retning: De ansatte i barnehagene må bli tydeligere formidlere av etiske verdier, både i ord og i handling. At barn skal få opplevelser og erfaringer med natur anses som viktig for å fremme en samhørighet med og respekt for naturen. Det er mange mulige måter å gjøre det på, men hvor økologisk og inkluderende er for eksempel den norske tradisjonen med å knytte barnehagene til friluftsliv?

FN har satt barnehage på agendaen. Ett av bærekraftsmålene er at alle barn skal ha tilgang til god og tidlig omsorg og førskole innen 2030. Barn må ha næring og mat, de må ha god helse med tilgang på medisin, noen voksne må ta hånd om dem og vise dem omsorg, de må få tankemessig stimulans. Dette er store, globale perspektiver på hva barnehagen skal dreie seg om. De gjør oss også oppmerksom på at norske barn har tilgang til det som de fleste barn i verden ikke har.

Et godt utbygd barnehagetilbud er imidlertid ikke nok til at Norge skal kunne kalle seg et foregangsland for en bærekraftig utvikling. Vi er nødt til å se på praksisen i norske barnehager og hvor godt den støtter bærekraftsmålene. Vi må ta inn over oss at en bærekraftig utvikling forutsetter inkludering og deltakelse. Den nye rammeplanen, som foreligger i disse dager, gir oss en unik mulighet til å forbedre oss.

FN ønsker en høyere bevissthet omkring hvordan mennesker kan endre vilkår for økologiske sammenhenger. Hvordan angår dette den konkrete praksisen i barnehagene? Først og fremst må barn i sin meningsskaping få ta del i en kultur som verdsetter et langvarig, godt balanseforhold mellom natur og kultur. Barn må få erfaringer med og en identitet knyttet til etiske verdier, en forståelse av at de kan endre urett, kan forandre uheldige praksiser og skape nye. Og at dette er noe de bare kan gjøre sammen med andre.

Voksne må gå foran og vise et etisk ansvar for fremtidige generasjoner. Vi ser imidlertid at mange viderefører praksiser som om det ikke finnes noen økologiske eller demokratiske utfordringer, mens andre, gjerne unge mennesker og besteforeldre, viser en større forståelse av problemene og vilje til å endre livsstil. Skal den lokale, norske barnehagen bli mer bærekraftig, må de voksne i barnehagene vise at de forstår verdigrunnlaget og ha en tydelig retning for sitt arbeid. Den nye rammeplanen for barnehagen åpner et rom til å fortelle en ny historie som lærer nye generasjoner livsmestring i et demokratisk og økologisk perspektiv.

Her har den norske barnehagen noen utfordringer. Den norske barnehagen oppfattes gjerne som et internasjonalt forbilde med sin sterke tradisjon for friluftsliv. Men denne tradisjonen er ikke nødvendigvis bærekraftig og fører ikke automatisk til mer kunnskap og forståelse for naturens økologiske prosesser. Friluftslivskonsum kan innebære økonomiske utfordringer og en kan lett føle utenforskap. Konsekvensen er at den norske friluftslivstradisjonen kan være ekskluderende for barn og deres familier. Ser man historisk på barnehagens tradisjon, var det gjerne hagen og de lett tilgjengelige nærområdene som utgjorde stedene for naturopplevelser. Å dyrke, arbeid knyttet til matproduksjon og lære om naturens sykluser har alltid stått sterkt i barnehagens aktiviteter. Friluftslivstradisjonen med utflukter til lavvo og bålbrenning og friluftsliv knyttet til konsum og slitasje på naturen er av nyere dato. Man må spørre seg hvordan nærhet til naturen og inkludering og tilhørighet best foregår i barnehagen.

Sentralt i bærekraftig utvikling står barns deltakelse og medvirkning. Det handler ikke om å kunne velge, men om å delta i en barnehagehverdag der voksne er interessert i det barna gjør og deres erfaringer og opplevelser. Det er ikke akseptabelt at det finnes barn som ikke trives i barnehagen.

Prosessen med å være sosialt inkludert, deltakende og kunne medvirke begynner i barnehagens hverdag. Betydningen av dette er økende i et stadig mer heterogent samfunn. Barns lek er viktig å verne om, men da med en bevissthet om at barn ikke naturlig og nødvendigvis inkluderer alle i sin lek. Lek kan også fungere ekskluderende og på den måten skape mindre gode erfaringer for noen barn. Lek er dermed ikke en aktivitet der barn kun overlates til seg selv. Barnehagen har et ansvar for å skape gode vilkår for lek med ansvar for alle barna i gruppen. Det gjøres gjennom å skape et rikt innhold i barnehagen, der barn kan hente inspirasjon og erfaringer til sin lek. Det gjøres også ved å skape lekemiljøer og ved å følge med, observere hva som hender og iblant være delaktig i barns lek.

Alle barn må erfare at barnehagen er deres arena. Uten et likestilt samfunn finnes ingen bærekraft.

Det blir spennende å se hvordan barnehagene vil legge til rette for at den oppvoksende generasjon skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Den nye rammeplanen er et godt utgangspunkt for barnehagene til å jobbe med å utvikle verdigrunnlag knyttet til bærekraft.