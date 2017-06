Likegyldigheten med barns situasjon er massiv.

Ida Skibenes skriver i BT et stort JA til ytringsfrihet. Hun kunne benyttet anledningen til å komme med et saklig innlegg fremfor å mobbe meg. Da måtte hun argumentert for at tap av menneskerettigheter for homoseksuelle kvinners barn, det vil si rett til far, hvis de har «medmor» er et etisk gode (§4a, Barneloven av 2009). Men det gjør hun ikke.

Homoekteskapet kom i 2009, og omfattet alle. Partnerskapsloven og den gamle ekteskapsloven ble nedlagt samme år. Forbausende mange som ble gift før 2009, oppfattet ikke at ekteskapsloven de giftet seg etter ble nedlagt i 2009.

Ektepar som ble gift ifølge den gamle ekteskapsloven, fikk ikke samtykke til homoekteskapet. Men de som hadde inngått partnerskap, (partnerskapsloven kom i 1993), der ordlyden var identisk med ekteskapsloven - med unntak av § 1 - fikk samtykke via et skjema som de hentet fra nettet og sendte til folkeregisteret. Bare ca. 40 prosent av partnerne har latt seg overføre til homoekteskapsloven. Den var skrevet av dem og for dem.

Når surrogati blir innført i Norge, mister barn av homoseksuelle menn rett til mor i norsk lov. Det må innføres en «medfar» i norsk barnelov. Da må også morsbegrepet defineres på nytt. Hvem er mor? Fødemor? Eggform? Mitokondriemor? Nå er det fødemor.

Morsbegrepet må omdefineres. Norge brøt FNs barnekonvensjon i 2009. Artikkel 7 sier at ethvert barn har rett til å vokse opp med sine foreldre, så sant mulig. Likegyldigheten med barns situasjon er massiv. De blir ikke betraktet som likeverdige personer, med umistelige menneskerettigheter. I 1915 fikk alle barn født utenfor ekteskap rett til navn og arv etter far, de Castbergske barnelover. Nå har donorbarn havnet utenfor i en dypere forstand, ikke navn, ikke arv, heller ikke sosial identitet.

Espen Vindheim skriver også til meg. Han er barneskolelærer og forsvarer likevel ikke alle barns rett til far og barns menneskerettigheter.

Jeg foreslår at han setter seg grundig inn i den homoseksuelle livsstilen slik at han kan advare sine elever. Da kan han lese Gender and Sexuality av forskerne Lawrence S. Mayer og Paul McHugh. Deres konklusjon er at for mange blir problemene større etter at de har gått ut av skapet.