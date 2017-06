Byens folkevalgte ha mer informasjon om barnevernet. Det er bra.

Frøy Gudbrandsen avlegger meg en visitt i sin kommentar torsdag, etter at jeg støttet bystyreflertallet i Bergen, og særlig «utbryterne» fra KrF og Arbeiderpartiet som sørget for ekstern evaluering av minst fem barnevernssaker i kommunen, og at Byombudet skal delta i utvelgelsen av saker.

Barnevernsdebatten i Norge domineres av «ekstremister på begge sider», for å låne et uttrykk fra Midtøstendebatten. Facebook-aktivistene som vil ha hele barnevernet fjernet på den ene siden, og dem som aldri vil vedgå at noe er galt på den andre. I sistnevnte gruppe kommer blant annet den nasjonale ledelsen i Bufdir.

Vi trenger er sterkt barnevern i Norge, fordi det finnes foreldre som forsømmer eller skader sine barn. Vi kjenner alle noen som trenger hjelp i foreldrerollen, men ikke erkjenner det selv. I noen tilfeller er det også så ille at offentlig omsorg er best for barna.

Selv har jeg jobbet inngående journalistisk med Naustdalsaken. Saken viser at barnevernsansatte ikke blir korrigert godt nok av loven eller av de instansene som skal beskytte barna, først og fremst fylkesnemnden.

Svakt begrunnede akuttvedtak, uheldig samrøre mellom barnevern og sakkyndige, kynisme overfor foreldre og opplagte rollekonflikter gjør at noe må gjøres annerledes i fremtiden.

Det er mye som tyder på at vi også har slike saker i byen vår.

Bystyreflertallet har foreslått en evaluering. Selve fremgangsmåten kan sikkert diskuteres. Men det er en styrke, ikke en svakhet, at den skal inn i enkeltsaker. Det er nødvendig for å avdekke feil.

Gudbrandsen mener det begrensede utvalget og fokuset på saker som har gått galt åpner for feilslutninger. Ja, det er rett. Men det bør ikke stanse selve evalueringen. Resultatet må vi ta for det det er: En evaluering av et utvalg saker, som vi kan lære noe av. Og dersom barnevernstjenesten i Bergen etter evalueringen mener at resultatet ikke gir et rettvisende bilde av tjenesten, så vil de også bli hørt. Men sier de som rådmannen i Naustdal, «Vi tar ingen selvkritikk», er det fare på ferde.

Barnevernspsykolog Einar Salvesen har skrevet at 80 prosent av sakene barnevernstjenesten er involvert i håndteres på godt nok. Det tallet er for lavt, og det tror jeg Gudbrandsen er enig i.

Bystyret har gjort et vedtak som sier at status quo ikke er godt nok, og nå vil byens folkevalgte ha mer informasjon. Det er bra. Barna fortjener ikke noe mindre.