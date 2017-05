Vi er bekymret over tregheten hos barnevernet i alvorlige voldsaker mot barn.

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte i april 2017 tilsyn med barnevernstjenesten i Årstad. To grove avvik ble avdekket; Bergen kommune sikrer ikke at undersøkelser blir gjennomført så systematisk, grundig og raskt som hensynet til barnet krever, og barneverntjenesten oppfyller ikke alltid plikten til å gi tilbakemelding til offentlig melder.

Barnevernet skal ivareta sårbare barn i en svært utsatt situasjon. Rask handling er helt grunnleggende, forsinkelse kan bety at et barn lider unødig.

Å melde om mulig omsorgssvikt hos et barn man kjenner eller er lærer for, krever mye av den som melder. Desto viktigere at man får tilbakemelding om hvordan det gikk. Dersom Bergen kommune ønsker at det skal være lav terskel for å melde om mulig omsorgssvikt, er tilbakemelding en forutsetning.

Vår store bekymring går imidlertid på de andre forholdene som Fylkesmannen beskriver: «Ved gjennomgang av fem saker der tjenesten har tatt stilling til at barn lever med omsorgssvikt, men der det ikke gikk frem at det var satt inn nødvendige tiltak. I ytterligere syv saker, blant annet alvorlige saker om vold, tok det minst en måned før undersøkelsen kom i gang etter at melding var mottatt».

At det tar en måned før man kommer i gang med undersøkelser i «alvorlige saker om vold» mot barn, er ikke holdbart! Slike saker kan ikke vente. Rapporten antyder at det har vært kjent hos sentral ledelse i kommunen, men ikke håndtert. Nå må rutiner endres!

Et annet funn tyder på at man trenger en skikkelig gjennomgang av kommunikasjonen innad i etaten: «Alle saksbehandlere skal arbeide etter en standardisert mal som blant annet skal sikre kvalitet og systematikk i undersøkelsen av barns omsorgssituasjon. Det er likevel bare et fåtall undersøkelser som blir gjennomført slik det er bestemt.» Dette skal også ha vært kjent for øverste ledelse, men ingen tiltak iverksatt så langt for å rette opp.

Å være ansatt i barnevernet er en viktig og tøff jobb. De som står i frontlinjen, må ha ryggdekning fra sine ledere. Meldes problemer og avvik inn fra ansatte til ledelsen, skal de håndteres - ikke settes på vent. Åpenhet er nødvendig, og vi er glade for at Fylkesmannen gjennomfører slike tilsyn. Resultatene denne gang var heller nedslående, desto viktigere at politisk ledelse aktivt påser at de brukes til læring. «Tidlig innsats» er et mantra i mange settinger, det gjelder ihvertfall her!

Ansatte og ledelse må dra i samme retning. Å kunne lære av egne feil er helt grunnleggende for all utvikling.