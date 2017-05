«Grønnvasking» og villedende reklame av svært klimaskadelige produkter svekker arbeidet for reell bærekraft.

Hurtigruten inviterer til «miljøvennlig turisme» til Antarktis, og interessen er stor. Det nevnes ikke at flyreisen tur- retur fører til utslipp på rundt seks tonn for hver person som lar seg friste til å reise.

Ifølge Verdens turistorganisasjon har antallet internasjonale turistreiser økt med 52 millioner (4,6 prosent) fra 2014 til totalt 1186 millioner slike reiser i 2015. Økningen forventes å fortsette med over tre prosent årlig til 1,8 milliarder reiser i 2030. Regner en med at hver internasjonale reise gir utslipp svarende til ett tonn CO2, fører flyreiser på grunn av global turisttrafikk til klimagassutslipp på vel en milliard tonn CO2 per år. Dette svarer til rundt 20 ganger Norges samlede klimagassutslipp.

Turistnæringen stimulerer likevel til ytterligere økning i turismen med «bærekraftig reiseliv» som et lokke­middel. Og den nye terminalen på Gardermoen omtales som «verdens mest klimavennlige flyplassterminal».

Reell bærekraft må bli en målsetting både for samfunnets og egne prio­riteringer, men begrepet mister sitt innhold når det brukes i salgsøyemed og som villledene reklame ved «grønnvasking» av svært klimaskadelige produkter.