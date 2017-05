Vi har tatt vår del av samfunnsoppdraget, vi håper administrasjonen og fylkespolitikerne også tar sin.

Politikerne og fylkesadministrasjonen i Hordaland er skeptiske til at utdanningsministeren har godkjent en privat skole for bygg og anlegg. Fylkesrådmannen peker på at det i dag er kapasitet til flere elever innen bygg og anlegg i den offentlige skolen, og at «ei godkjenning vil ha negative konsekvensar for den offentlege skulestrukturen».

Emil Gadolin mener at avgjørelsen til kunnskapsministerene er en del av en ideologisk kamp for flere privatskoler.

Anleggsgartnerbransjen har i en årrekke kjempet for at det skal opprettes en egen anleggsgartnerlinje på Stend videregående skole, men vi blir møtt med argumenter om at distriktshensyn veier tyngre enn det som er til beste for bransjen. Vi undrer oss over om det ikke også er en del av en ideologisk kamp?

Anleggsgartnerbransjen ønsker ikke noe privat utdanning, men et fruktbart samarbeid med de offentlige utdanninginstitusjonene som finnes i Bergen. Delvis har vi lykkes i dette samarbeidet. Det unike i denne saken er at anleggsgartnerbransjen og Stend videregående skole har en samfunnskontrakt som forplikter bransjen i Bergen til å ta inn en klasse i lære. En klasse med elever som har gått ett år på skole og så skal gå tre år i lære, med perioder med teori på skole i læretiden. Denne samfunnskontrakten må sies å ha blitt en suksess etter bare få år.

På Stend er det nå en full klasse med unge anleggsgartnerelever som snart skal starte i lære. Likevel vil ikke fylkeskommunen og fylkespolitikerne opprette VG2 på Stend, men heller satse på å bygge opp noe nytt på Voss.

Som bransje må vi snart spørre oss om det økte fokuset våre politikere i Hordaland har på yrkesfag og lærlinger kun er fine ord i festtaler, fremfor faktisk engasjement og vilje til å satse på utdanning av fremtidens fagarbeidere!

Anleggsgartnerbransjen i Bergen har tatt sin del av samfunnsoppdraget, vi håper administrasjonen og fylkespolitikerne også tar sin del, og ikke bare er opptatt av ideologi.