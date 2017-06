Vær så snill, ikke døm oss på hvilken utdannelse vi har.

De siste årene har det blitt veldig vanlig å sjekke andre personers sosiale medier, for å finne ut hvilken utdanning og jobbkarriere de har. Helst i det samme man treffer nye mennesker. Står det ikke lektor, professor, advokat, lege eller master i noe, ja da blir personen fort uinteressant.

For at verden skal fungere så trenger vi alle yrker. For at noen skal kunne utdanne seg, ha et sted å gå på skole, et sted å sitte under undervisningen, et sted å gå på do når man er på skolen, eller et sted å lever barna fra seg når vi skal på skole eller jobb. Ja, da trenger vi forskjellige mennesker i forskjellige yrker. Hadde vi ikke hatt renholdere, da hadde skolen, barnehagen og andre steder blitt stengt øyeblikkelig. Hadde ikke vi hatt barnehager med assistenter, vikarer eller fagarbeidere, ja da hadde vi selv måtte være hjemme med barna.

I tiden som assistent og vikar har jeg møtt barn, unge og foreldre med mange forskjellige utgangspunkt. Foreldre bekymrer seg for om barnet får på seg solkrem i ansiktet, eller har på ekstra genser om det blir kaldere. Andre bekymrer seg for om barnet blir mobbet eller mobber.

Barn og unge bekymrer seg for om den nye røde jakken blir tørr i tørkeskapet til utetiden. Noen bekymrer seg for om de har noen å leke med og andre bekymrer seg for om de kommer til å få en ny familie.

Som assistent har jeg sett alle disse store og små menneskene med samme øyne, mine øyne. Jeg har sett på dem, lyttet, trodd på og vært tålmodig med dem.

Barne- og ungdomsarbeidere kan være en som gir håp og troen på seg selv. Som assistent er mitt mål å være nærværende, lydhør og engasjert i hvert eneste barns utvikling. Vi tar oss den tiden som skal til for å skape gode hverdager der vennskap kan etableres, gode læringsprosesser kan utvikles og lek kan få blomstre uforstyrret. Målet er at barna utvikler trygghet i seg selv.

Jeg er takknemlig for å ha fått muligheten til å være den tryggheten for dem som de har hatt behov for akkurat når de har trengt det mest.

Ingrid Kathrin blogger på femhjerter.blogg.no