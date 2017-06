Utover driftsbudsjettet bevilger bystyret penger til ulike arrangementer. Slike midler går uavkortet til prosjektene.

Det har de siste dagene kommet en del underlige påstander i Bergens Tidende knyttet til etableringen og virket til Bergen arrangementsselskap (BAS). Det er tydelig at enkelte har klare agendaer for sine synspunkt. Noen frykter tuen sin truet, andre ønsker mer penger til egen virksomhet. Noen tror det blir mer konkurranse om arrangementer og frykter for å miste et domene.

BAS ble etablert høsten 2014 av daværende bystyre med Helge Stormoen (Frp) som byråd. Ideen om et arrangementsselskap som et strategisk redskap for Bergen kommune har vært diskutert på ulike nivå siden 90-tallet. Selskapet har siden etableringen hatt et meget godt samarbeid med både tidligere og nåværende byråd.

Selskapet skal være et strategisk redskap for Bergen kommunes arrangementspolitikk og skal samarbeide med kommunen, initiere og vurdere arrangementer, være en ressurs og et serviceorgan for aktører, samt skape verdiøkning for byen og regionen.

Det årlige driftsbudsjettet er på 2,5 mill kr. BT skriver at selskapet fikk 7,5 millioner kr. i fjor av kommunen, men unnlater å nevne at fem av disse millionene var rene prosjektmidler som gikk til ulike arrangement.

Etableringen av BAS har ikke redusert bevilgninger til andre kultur – og arrangementsarrangører. Utover driftsbudsjettet bevilger bystyret penger til de arrangement som bystyret ønsker til byen. Slike midler går uavkortet til de ulike prosjektene. BAS er et non-profit selskap.

Karakteristikkene som er servert av forhenværende Tall ships leder er på et nivå som jeg ikke vil ned på.