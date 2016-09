Prioritering innen helsevesenet er nødvendig, men der er «bivirkninger» som ikke viet nok oppmerksomhet.

Miriam Hartveit har i en kronikk 12.9 forklart hvordan prioriteringer foregår når fastlegen henviser til sykehus og spesialisthelsetjenesten. Hun forklarer på en utmerket måte hvordan alvorlig syke mennesker kan risikere å havne nederst på prioriteringslisten på grunn av feilvurderinger og misforståelser.

Et annet viktig aspekt med prioriteringen er at noen faktisk blir avvist til videre spesialistundersøkelse, oftest fordi det er lite man kan tilby behandlingsmessig. I mitt fagfelt er dette et stort problem, fordi mange har revmatiske symptomer som ikke faller inn under de revmatiske sykdommener som blir prioritert.

Pasienter med denne type problemer har ofte langvarige plager som kan gi betydelige funksjonsproblemer, både sosialt og i arbeidslivet.

De fleste med disse plagene har forståelse for at behandlingstilbudet er begrenset, men de ønsker å få en eksakt diagnose med sikkerhet for at de ikke har andre sykdommer som kan gi liknende symptomer.

Mange ønsker derfor en spesialistvurdering som de kan slå seg til ro med. De opplever avvisning til en slik undersøkelse som uforståelig, fordi man ikke betraktes som syk, på tross av problemene plagene medfører. Prioritering innen helsevesenet er nødvendig, men der er «bivirkninger» som ikke viet nok oppmerksomhet.