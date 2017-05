Nå må våre folkevalgte komme på banen og ta kontroll over bybanens utbygging!

Det er to alternativer for bybanetrasé gjennom Fløen: Et søndre og et nordre. Planavdelingen i kommunen foretrekker søndre, trass i at dette har de største sosiale og miljømessige konsekvenser og koster 80 millioner kroner mer enn nordre.

Med søndre alternativ settes en hel liten bydel med mange skolebarn og barnehage under press. 12 boliger i Fløenbakken nr. 27-31 rives. Grunnen graves opp fordi banen må gå i kulvert under husene. Som ledd i å kombinere bybane med byutvikling skal det bygges nye boliger oppå kulverten, men Bybanen Utbygging a/s har avslått at beboerne får flytte tilbake i de gjenreiste husene.

Det er stor fare for at også nabobyggene må rives. Eierne har fått tilbud om å kjøpes ut. Da kan også disse tomtene bli gjenstad for «byutvikling» i privat regi, formidlet av Bybanen Utbygging a/s.

Med søndre alternativ vil parsellhagen i Fløen bli gravd opp for å gi plass til kulverten som skal fører banen frem til en tunnel i fjell under Årstadvollen. Store deler av skråningen med den gamle ferdselsvegen som bandt tusen år gammel gårdsdrift sammen mellom øvre og nedre del av den gamle kongsgården, vil bli rasert. Dette blir merkelig nok ikke kommentert, verken av de antikvariske myndigheter, fylkesrådmannen eller av planavdelingen - og følgelig ikke tatt hensyn til.

Anleggsperioden på tre år med stor masseutgraving og tungtransport vil bli et mareritt. Det får beboerne ingen kompensasjon for.

Også det nordre alternativet som går i tunnel under Årstadgeilen, har sine ulemper. Men planavdelingen har bekreftet at en bybanetunnel her kan bygges med de nødvendige krav til sikkerhet.

I en rapport datert 3. mai 2017, utført av ingeniørfirmaet SWECO på vegne av kommunen, konkluderes det slik: For nordre banetrasé blir det etablert tunnel fra jernbanespor og under bebyggelse i Fløenbakken 17 og videre under bebyggelse i Årstadgeilen. På grunn av liten bergoverdekning må det utføres grunnforsterkning ved Årstadgeilen 1 og 3.

Med andre ord: Ingen bygninger må rives ved det nordre alternativet, mens 12 boliger stryker med i det søndre.

Det hevdes også at en ny tunnel her vil ødelegge områdets «leselegheit til Bergen si forhistorie», som fylkesrådmannen skriver i saken. Dette er et merkelig argument, ettersom denne «leselegheita» alt er ødelagt av Bergensbanens trasé fra 1910.

I 2016 ble anleggstunnelen inn til den nye Ulrikstunnelen sprengt ut. Fra før har vi tilfluktsrommet fra den kalde krigens dager, sprengt inn under Fløenbakken. Vi har en Ulrikentunnel fra 1961 og får én til i 2022. Landskapet ved parsellhagen, som er fredet ved lov, kan derimot ofres!

De antikvariske argumentene står derfor ikke til troende. Det dreier seg snarere om by- og eiendomsutvikling i privat regi: Søndre alternativ åpner opp for en fortetting og byfornyelse på en helt annen måte enn det nordre alternativ. Statsbyggs tomt for Griegkademiet beskjæres slik at det frigis en tomt for en stor boligblokk rett foran Årstadgeilen. Det er grunn til å spørre: Er det hensynet til trafikk og miljø som skal være styrende for hvor bybanens traseer skal gå, eller er det omsorgen for (privat) eiendomsutvikling?

Det beste alternativet for mennesker, miljø og kulturverdier er det som planavdelingen ikke vil utrede – nemlig forslaget om å gå parallelt med jernbanens spor fra en holdeplass i Fløen, og bruke Kronstadtunnelen som den ligger med holdeplass ved Møllendalselven med rullefortau opp til Haukelandveien. Det er i samsvar med internasjonal, moderne bybaneteknologi – og koster en milliard kroner mindre enn de to andre alternativene. Nå må våre folkevalgte komme på banen og ta kontroll over bybanens utbygging!