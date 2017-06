Når lokale politikarar frå Ap og Sp får moderpartia sine til å løfta fram prosjektet, så skuldar BT oss for å driva valkamp?

Heilt sidan dei fire listetoppane frå dei borgarlege partia held pressekonferanse på Arna stasjon 28. februar har Bergens Tidende dekka ulike sider ved saka:

BT har fått fram ulike grunngjevingar for at stortingsfleirtalet vil utsetja oppstart av Arna–Stanghelle.

BT har fått fram ulike grunngjevingar for kostnadsauke.

BT har påpeika at Austlandet får langt fleire samferdslekronar pr. innbyggjar enn Vestlandet. BT har skrive om løftebrotet frå regjeringa og samarbeidspartia.

BT har fått fram frustrasjonen i støttepartia over manglande prioritering.

Det er vår tolking at det fokuset BT prisverdig har hatt på NTP, E16 og Vossabana har påverka fylkespolitikarane i Hordaland.

Men når lokale og regionale politikarar frå Arbeiderpartiet og Senterpartiet får moderpartia sine til å løfta fram prosjektet, så er ikkje dette godt nok for BT. Då skuldar BT på leiarplass partia våre for å driva valkamp.

Gløymd er signingsferda H, Frp, V og KrF har vore på i forkant av framlegginga av NTP. Dei har presentert oppsida av NTP på strategisk riktige plassar anten det dreiar seg om nye vegstrekningar, nye jernbanetrasear, hamner eller rullebaner. Opposisjonen på Stortinget har vanskeleg kunne imøtegå regjeringa si marknadsføring sidan heilskapen i NTP var skult inntil den vart presentert for Stortinget.

Me er glade for at stortingsgruppene til Ap og Sp vil løfta fram denne strekninga som ei påplussing av ramma. Me er stolte over at dette er den einaste strekninga som vert løyst med påplussing av ramma. No er det spanande å sjå kor mykje KrF og Venstre har bunde seg til masta, om dei vil gå for løysinga til Ap og Sp, ei løysing dei har bedt om.

Til slutt minner me nok ein gong om at Arna–Voss er eit nasjonalt prosjekt. E16 er hovudvegen mellom Noregs to største byar, og ikkje ein kommunal veg i Vaksdal kommune. Bergensbana bind landsdelar saman. Ei utbetring av Arna–Voss samt bygging av Ringeriksbana gjer at me held liv i draumen om ein gong å kunne reisa med tog mellom Bergen og Oslo på 4 timar.