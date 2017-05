Både NRK og BT vil fortelle at Vestlandet er tapere. Hvorfor?

«Rekordbevilgninger til Hordaland», «Endelig er E16 inne i NTP», «Hordfast skal bygges», «Tunnelene kommer på E134», «Vestlandet tetter gapet mot Østlandet i kampen om samferdselskronene», «Slutt på Ap/Sps nedprioritering av Vestlandet», «Hordaland er vinneren», «Vedlikeholdsetterslepet skal kuttes».

Dette er noen mulige overskrifter som media kunne valgt da ny Nasjonal transportplan (NTP) ble presentert 5. april i år.

Alle mine forslag til overskrifter er fakta. De reflekterer at Vestlandet generelt og Hordaland kommer langt bedre ut på samferdselssiden med borgerlig regjering enn med rødgrønn regjering ledet av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Under rødgrønn regjering fikk Vestlandet 20 prosent av investeringsmidlene. Med våre prioriteringer øker dette til 24 prosent. I kroner er veksten formidabel.

For Vestlandet øker satsingen fra rundt 40 milliarder kroner til rundt 100 milliarder kroner. Justert for ulike planperioder blir det en dobling. Det er mye penger.

Det er ingen grunn til å savne Ap og Sps samferdselsplaner. Dekningen fra Bergens Tidende satte derimot en dyster tone, «Østlandet får 13.000 mer pr. innbygger», var BTs førsteside 6. april. Tallet har de fått ved å omtale kun første periode av planen, og ikke andre periode.

NRK toppet dette ved å la Sv påstå at Vestlandet ble nedprioritert. Det er både misvisende og feil. Fakta er at rødgrønn regjering ga Østlandet flere kroner pr. innbygger enn befolkningsstørrelsen tilsa, noe dagens regjering ikke gjør. BT kunne vektlagt at Hordaland nå får aller mest pr. innbygger av alle fylker. Men BTs lesere får ikke den kunnskapen. NRK kunne utfordret Sp og spurt hvorfor de nedprioriterte Vestlandet i sin plan. Men både NRK og BT vil fortelle at Vestlandet er tapere. Hvorfor?

Vi legger inn 14,5 milliarder kroner til prosjektet E16/Vossabanen. Det synliggjør regjeringens vilje til satsing. Samtidig må vi jobbe med en kostnadsvekst.

På bare et år har nye kostnadsanslag for prosjektet ført til 7,5 milliarder kroner i økte utgifter på statsbudsjettet sammenlignet med anslagene fra 2016. Pengene som i fjor rakk til ny E16 fra Arna til Voss, rekker nå bare frem til Stanghelle. Vi kan ikke ignorere det, men jobber for å løse det. E16 er ikke blitt uviktig for oss, slik noen Ap-ordførere nå later som. Jeg forstår de ser sitt snitt til å drive valgkamp, men slik debatt er lite konstruktiv.

Ringeriksbanen kommer i tillegg til rekordbevilgningene til Hordaland. Over 20 milliarder kroner til, som skal forbedre Bergensbanen kraftig. Den er for første gang fullfinansiert inne i en Nasjonal Transportplan.

Vi skal bygge banen. For å bedre håndtere risiko i prosjektet – både økonomisk og teknisk – har vi valgt oppstart i 2021. Det er to år senere enn jeg håpet, men den skal bli ferdig i planperioden uansett. Prosjektorganisasjonen har gjort en fremragende jobb. Mange har drømt om dette siden 1850-tallet. Nå skal drømmen bli en realitet.

BT har gjennom flere oppslag forsøkt å skape inntrykk av lettvint og overflatisk behandling av prosjektet. Det er feil. BaneNor har til og med sendt ut pressemelding som bekrefter at Ringeriksbanen får bedre løsninger og mindre økonomisk risiko om de kan utvikle prosjektet til 2021 før spaden går i jorden. Selv om jeg er utålmodig etter å komme i gang, mener jeg vi også har et ansvar i å forvalte skattebetalernes penger skikkelig, slik at vi får fullført prosjekter uten kostnadsoverskridelser og trøbbel underveis. Det hopper dessverre BT bukk over.

Jeg konstaterer at Ap og Sp kritiserer, uten å fremme noen alternative forslag. Forsinkelse, roper lokale rødgrønne representanter. Kritikken blir snodig når vi vet at Ap og Sp la inn null kroner til E16/Vossabanen da de laget sin Nasjonale transportplan for 2014–2023.

Fakta er at vi starter bygging av Hordfast, Ringeriksbanen, E16 Arna-Voss og Vossabanen langt tidligere enn Ap/Sp selv hadde tenkt. Og la meg minne om at Ap nå mener regjeringens plan på 1064 milliarder kroner er for ambisiøs. De mener vi har prioritert for mye. Derfor er avstanden mellom Aps ordførere og Aps stortingsgruppe åpenbart lang. Uten at BT og NRK har tatt seg bryet med å utfordre.

Regjeringen har laget en Nasjonal transportplan med mål om å skape attraktive regioner utenfor Oslo. Infrastruktur som binder landet sammen og reduserer avstandskostnader. Det vil hele landet ha godt av.