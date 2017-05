Noe glimrer med sitt fravær i Grungs innlegg: En lovnad fra Ap om å gjøre noe annet, gjøre mer.

Jeg håper ikke debattnivået i valgkampen skal bli definert av det Arbeiderpartiet ved Ruth Grung legger seg på i BT 4. mai. Det er påstander om å føre bak lyset, om forhandlere med egeninteresser og lemfeldig faktaomgang all den tid ingen øst-vest-veier får i nærheten så store investeringer som E16 – i begge ender.

Grung trekker i tvil det faktum at differansen mellom bompengegrunnlaget som var lagt til grunn i etatenes grunnlagsdokument fra 2016 og i NTP i 2017 er en regnefeil. Uttalelsen er i praksis et angrep på de i SVV som har forklart i media hvordan dette henger sammen. Grung beskylder i praksis Statens Vegvesen (SVV) for å være uetterrettelige og lyve for å dekke opp for regjeringen. Det bør hun beklage.

Grung påstår videre at hele landet ikke er ivaretatt og at andre kommer så mye bedre ut. Ingen fylker får mer penger til nye prosjekter enn Hordaland. Vi skulle ønsket enda mer, men hvor mye mer enn mest har Grung tenkt å kreve?

Noe glimrer med sitt fravær i innlegget: En lovnad fra Ap om å gjøre noe annet, gjøre mer. Så langt er det er ingen sentrale Ap-politikere som har kommet med løfter for dette prosjektet, eller andre prosjekter. Regjeringen derimot, har lovet raskere realisering om det viser seg faglig mulig.

Ap viser ikke sin sanne samferdselspolitikk. Det var ingen kroner til E16 før 2023 i Aps transportplan som varte frem til 2023. Regjeringen og samarbeidspartiene vil bruke 2–3 mrd. kr før 2023 gjennom bompengelån for raskere oppstart, og lover 15 mrd. statlige kroner til vei og bane etter 2024.

Min utfordring til Grung er enkel: Ikke kast blår i øynene til folk. Si hva Ap vil gjøre i stedet og vær konkret. Ikke skyv de lokale ordførerne foran deg, men ta med Aps samferdselspolitiske talsperson Eirik Sivertsen fra Nordland og gi en lovnad på hva dere vil gjøre. Velgerne fortjener konkrete alternativer, ikke skremselspropaganda og konspirasjonsteorier.