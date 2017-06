Serien glorifiserer ikke selvmord. Den viser hvor forferdelig tungt en person kan ha det.

Det er lørdag ettermiddag. Mens regnet pisker mot ruten prøver jeg å klemme inn tid til å lese aviser før våte gjester finner veien inn leiligheten min for kvelden. Som bergenser går turen automatisk innom bt.no når jeg skal oppdatere meg på innlandsnyheter. Blikket fanges fort av en kommentar av Eirin Eikefjord som handler om en serie jeg nylig har sett, og satt pris på: «13 reasons why».

Etter et historisk og litterært tilbakeblikk, forteller Eikefjord at flere norske ungdommer med selvmordstanker har sagt at de har sett serien. Dette er opplysninger man selvfølgelig skal ta på alvor dersom det viser seg at serien på noen som helst måte har hatt en skadelig innvirkning på de unges tankesett og/eller helse.

Likevel klarer jeg ikke å unngå å tenke at jeg selv ofte søker serier hvor gjenkjennelsesfaktoren er stor enten i tematikken eller hos hovedpersoner. Det er ikke urimelig å anta at dette også gjelder andre, med og uten psykiske problemer.

Eikefjord kommenterer at hovedpersonen i denne serien « ... er en jente mange unge kan – og kanskje vil – identifisere seg med». Her er vi enig. Vi er også enig i at det å snakke om selvmord uten å glorifisere det, er svært viktig.

Det er når Eikefjord deler sin personlige oppfatning av 13 Reasons Why, våre meninger skiller vei. Ved å påstå at serien innehar en rekke kvaliteter med negativt fortegn, minimerer Eikefjord serien til å bli noe den ikke er.

Her gir jeg deg 13 gode grunner til at jeg synes serien er viktig: