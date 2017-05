Og heller ikke for å være slemme mot barna.

Flere foreldre har kontaktet arbeidstakerorganisasjonene med spørsmål om denne konflikten ikke kunne vært løst på annen måte. Svaret er dessverre nei. Vi streiker ikke for moro skyld, heller ikke for å være slemme mot barna.

Det er trist at seksåringene ikke får en skikkelig avslutning av mange år i barnehagen. Det kunne de fått om arbeidsgiver Akasia hadde søkt om dispensasjon for dette, men det ønsker de ikke.

Det er dessverre ikke slik at rettsakene som går vil løse uenigheten om pensjon. Vi mener Akasia ikke hadde lov til å legge om en avtalefestet ordning, uten en gang å forhandle om det. Det spørsmålet vil først arbeidsretten og så kanskje Bergen tingrett finne ut av.

Partene har vært i en lang prosess for å forhandle frem helt nye tariffavtaler for alle deler av Akasias virksomheter. Det tok lang tid før forhandlingene kom i gang. Vårt krav har vært enkelt: Vi krever de samme rettighetene som vi hadde i våre tidligere tariffavtaler. Mer kravstore har vi ikke vært.

Akasia har ikke villet gi oss dette. Vi har tilbudt arbeidsgiver et kompromiss: Vi har bedt arbeidsgiver oppgradere pensjonsordningen de selv har etablert til en hybrid tjenestepensjon. Det vil gi arbeidsgiver mer forutsigbare kostnader enn en ytelsespensjon, samtidig som den inneholder viktige kvaliteter som ytelsespensjonen har: En livslang og forutsigbar pensjon som er like god for kvinner og menn.

De ansatte i Akasia har sagt nei til pensjonsordningene arbeidsgiver har påtvunget dem. Både i kirken og alle andre norske barnehager har de enten den ordningen ansatte i Akasia hadde, eller den som de ansatte nå krever. Litt forenklet kan vi si at alle norske barnehager har en tryggere ordning enn den kirkekonsernet Akasia nå tilbyr. Alle andre, både i barnehager og i kirken, har en ordning som er kjønnsnøytral og livsvarig.

I over et år har arbeidstakerne forhandlet for å forsøke å finne en løsning. Vi har lagt kompromiss på bordet og søkt å finne felles løsninger. Alle initiativ er blitt møtt med et rungende NEI fra ledelsen i Akasia.

Streikevåpenet er det kraftigste våpenet vi rår over, og vi bruker det bare når alle andre veier er forsøkt. I norsk arbeidsliv har vi tradisjon for å finne løsninger uten å måtte gå til konflikt, men det krever at vi lytter til hverandre. Det gjør ikke Akasia i dette tilfellet.